換土無進展 新竹棒球場改善挨批緩慢

新竹市立棒球場工程缺失多，市長高虹安雖在去年底確定採全面換土方案，但迄今無進展，加上工務處長曾嘉文被撤換，改由出身民間公司的市府顧問陳明錚接任，另也傳出巨佳營造打算與市府解約認賠離場，在野民代批評進展緩慢。高虹安昨說，棒球場整建相關事項，無論是工務處或教育處都在推進進度，會盡快對外說明。

記者昨致電、傳訊詢問巨佳營造董事長詹朱淮未獲回應，巨佳營造位於中壢的辦公室人員也對新竹棒球場案表示「不清楚」。市府重申，市府團隊在棒球場整建持續不停地推進及進行各項溝通，為的就是確保市府權益，更是要給市民一座安全的棒球場。

不過，新竹棒球場案近期傳出巨佳有意認賠離場，再加上主辦棒球場工程的工務處長還換人，都引發外界關注。身兼議會棒球場設施改善監督小組召集人的議員吳旭豐推測工務處長被撤換，恐是處理棒球場案不符高虹安預期，籲新處長要盡快進入狀況。

時代力量黨團總召、議員林彥甫也認為此刻撤換工務處長，只會拖延棒球場後續處理，讓廠商無所適從，棒球場重啟等於遙遙無期。民進黨籍議員楊玲宜則呼籲高虹安不要政治操作，重點仍應是回歸契約精神，盡速完成改善驗收並重啟，才是市民福祉。