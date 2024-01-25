桃園復興高山蔬菜覆雪受損 補助從寬

桃園市復興區前天下雪，後山華陵、高義雪霧鬧、三光山區積雪面積較大，復興區公所初估高山柑橘農民因已搶收6成多，影響較小，高麗菜及芥菜則有部分受損，詳細統計後再申報；市長張善政昨要求農業局盡快統計，做好相關補助規畫，從寬認定。

復興區農會總幹事高理忠表示，柑橘農民約剩柑橘及春節桶柑尚未搶收，這次因降雪較大，多落至地面，未覆蓋樹上，使柑橘相對損害較小；另高麗菜、芥菜種植面積不大，農會事先請農民噴水降溫，雖然會有部分損失，但不致波及春節蔬菜物價。

復興區長蘇佐璽已請農民和里長統計寒害損害或需即時採收農作物，主動向區公所通報或自行拍攝災損照片、標示農田區段地號，將提出天然災害救助申請。

「不管中央有沒有補助，農業局自己就要把補助做好。」張善政昨要求農業局在農損補助方面從寬認定，要讓農民感受市府非常關心，且農曆年將至，補助款務必設法在年前發放。

目前也正值苗栗縣高接梨正值開花期，主要種植產地包括卓蘭、大湖、三灣及通霄部分地區，昨有梨農前往果園查看，發現少數花苞明顯受寒害萎縮；大湖地區農會總幹事徐欽志表示，確切受損情況可能要1周後才能顯現出來。