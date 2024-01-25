觀音生質能中心 厭氧消化最遲3月運轉

桃園市欣榮焚化爐去年10月起整改長達8.5個月，地方擔憂垃圾收運諸多不便，最近終於傳出好消息，生質能中心厭氧消化處理單元即將正式測試，預計最遲3月可獲營運特許函，欣榮1號爐也可望提早到過年前運作，幫忙消化家戶大掃除垃圾，兩者都能協助加速度過垃圾黑暗期。

桃園市原本僅有欣榮焚化爐去化垃圾，市府推動生質能中心，內含熱處理單元、厭氧消化處理單元及固化掩埋單元；環保局說，這是台灣十多年來唯一新建完成的焚化爐，厭氧消化處理單元更是第1座可混合處理生、熟廚餘的設施。

生質能中心試運轉逾1年，因厭氧單元養菌不易，遲遲無法取得環保局發給營運特許函，不過，營運商榮鼎綠能副總經理陳耀才昨透露，養菌技術已趨穩定，目前每日混合處理生熟廚餘量能已達80噸，預估很快達到正式測試門檻的115噸。

環保局指出，預估最遲3月厭氧單元能通過測試，即發給營運特許函，將可擴大和外縣市以一比一交換廚餘和垃圾處理，持續減輕桃園垃圾處理負擔。

厭氧單元的厭氧消化槽，外型像蒙古包，直徑23.5公尺，槽體高9公尺，加上軟質屋頂鼓起最高15公尺，陳耀才說，「就像個超大型餿水桶」，是桃園市民回收廚餘可不分生、熟的關鍵，可同時混合堆置兩種廚餘，產生甲烷等氣體膨脹，撐起內槽頂蓬，外部還有一層由鼓風機送風撐起的軟頂保護。

至於去年10月1日起停爐的欣榮1號爐，日前已完成整改，正在拼裝，因春節前家戶大掃除後圾量勢必大增，許多議員曾關切能否提早到年前開始運轉，避免垃圾收運又不準時，減少民怨。

環保局說，實施改善調度方案後，桃園春節前收運垃圾應無問題，但仍將督促欣榮持續趕工，1號爐應可提前運轉，減輕掩埋場堆置垃圾繼續長胖、長高的壓力，也協助生質能中心熱處理單元去化垃圾，有機會讓垃圾黑暗期提早到6月前就能結束。