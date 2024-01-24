新竹棒球場工程傳營造商認賠 全面換土進度不明惹議

新竹市立棒球場工程缺失多，市長高虹安雖在去年底確定採全面換土方案，但迄今無進展，加上工務處長曾嘉文被撤換，改由出身民間公司的市府顧問陳明錚接任，另也傳出巨佳營造打算與市府解約認賠離場，在野民代疾呼加速改善。市府回應，無論工務處、教育處都一直非常努力希望盡快改善棒球場，很快會向外界說明後續處理。

記者今致電、傳訊詢問巨佳營造董事長詹朱淮未獲回應，巨佳營造位於中壢的辦公室人員也對新竹棒球場案表示「不清楚」。市府重申，市府團隊在棒球場整建持續不停地推進及進行各項溝通，為的就是確保市府權益，更是要給市民一座安全的棒球場。

高虹安去年11月初曾說明，新竹市立棒球場工程將於今年全面換土改善，預計2025年球季啟用。市府擇定的「全場換土」方案，預估經費4100至6200萬元，連同行政流程加上施工，改善完成需要12到13個月，也就是今年初就應啟動棒球場改善事宜。

不過，新竹棒球場案近期傳出巨佳有意認賠離場，再加上主辦棒球場工程的工務處長還換人，都引發外界關注。身兼議會棒球場設施改善監督小組召集人的議員吳旭豐推測工務處長被撤換，恐是處理棒球場案不符高虹安預期，籲新處長要盡快進入狀況。

吳旭豐說，巨佳營造沒做好工程應該被撤換，畢竟過去就已出錯，未來要如何被信任，且他認為改善進度慢，廠商與市府都有問題，也就是因為沒有進度，議會監督小組才遲遲無法敲定下次開會的時間。市府也應說明第三方驗證覆土承重的結果為何。

時代力量黨團總召、議員林彥甫認為此刻撤換工務處長，只會拖延棒球場後續處理，讓廠商無所適從，棒球場重啟等於遙遙無期。並強調此案重點取決「廠商有無能力改善」，若有能力執行，也可以討論適當追加預算來做，但必須攤開來談，讓業界或專家檢視追加預算項目與內容是否合宜再進行。

林彥甫並表示，若要撤換營造商還需要花時間盤整，工程銜接也需要時間釐清，但其實最該撤換就是監造管理廠商，否則換湯不換藥，仍可能出問題。

「新竹棒球場不要再荒廢下去了。」民進黨籍議員楊玲宜說，台灣的棒球場都會有排水積水等類似問題，桃園棒球場近期優化，據了解很快時間就已經完成排水改善，反觀新竹棒球場卻是荒廢一年多，完全不准動，在沒有定期翻土保養情況下，積水問題恐加劇，是否還能歸責廠商要求改善？

楊玲宜呼籲高虹安不要在棒球場案上政治操作，無論換什麼處長、營造商，重點仍應是回歸契約精神，棒球場確實有排水問題，但還沒完成驗收，市府有權要求廠商改善，強調盡速完成改善驗收、重啟棒球場才是對市民最大的福祉。