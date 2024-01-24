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高虹安人事爭議多...副市長又懸缺 民代批政治凌駕專業

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長高虹安目前還沒補實副市長。本報資料照片
新竹市長高虹安目前還沒補實副市長。本報資料照片

新竹市長高虹安昨天公布最新人事異動引發爭議，工務處長陳明錚遭質疑來自工程顧問公司，市府雖解釋已無任職，但仍傳出有主管級調動未獲正式徵詢，部分被降調，再加上唯一副市長懸缺4個多月，有民代批評是「政治凌駕專業」，尤其副市長還懸缺那麼久，懷疑還沒喬好？呼籲高虹安應用人唯才，方為正辦。

市府回應，內部人事都是「適才適所適用」為原則，階段性任務完成才進行調整，各縣市皆然，讓團隊更具行動力，絕無所謂爭議不斷或異動過大。並強調人事的行政程序也都依規定辦理，有提前告知，不該惡意解讀、扭曲事實，如此才是造成對公務體系和文官系統的傷害。至於副市長已有幾位合適人選，有好消息會再跟大家報告。

昨天公布人事令包括新任環保局副局長由簡任秘書楊清媚接任，行政處副處長由兵役科長彭孔貞升任，原工務處副處長蘇文彬轉任都市發展處副處長，工務處副處長遺缺則由簡任秘書廖仁壽回任，體育場場長由市府秘書陳威任接任。原勞工處長黃錦源調任參議、工務處長曾嘉文調任簡任秘書。

民進黨籍議員曾資程說，此波人事異動引發新竹市政府內公務人員議論紛紛，不按常規的大幅度人事調動，異動的部分當事人，在人事命令公布前一無所知，尤其有些事務官是優秀文官，「說拔就拔」，不少人都暗自討論「不知是哪裡得罪高虹安？」

尤其新竹市副市長蔡麗清去年9月11日離任之後，新竹市政府長達4個月沒有副市長，曾資程直言，顯然府內職位已成為高虹安的政治籌碼，甚至成為整飭異己的工具。

民進黨籍議員楊玲宜也批，大部分被調動的公務同仁當日才單方面接受訊息，「甚至新聞曝光後才知曉」，她認為是不尊重公務體系，有曾任副處長的市府同仁被降調為體育場長，相當羞辱。且副市長懸缺「是否選後還沒喬好？」根本是政治凌駕專業。

「呼籲高虹安不要在意黨派，要用人唯才！」國民黨團發言人、議員吳旭豐說，此波人事異動未見副市長，令人訝異，希望是能有行政經歷的人選，現在大選結束後，相信人才都釋出，希望高虹安唯才適用、廣納賢才，任用願意改革的副市長人選。

時代力量黨團總召、議員林彥甫也直言，選舉結果已經底定，副市長應該要盡快來聘任，否則很多事情，市長無法全部主持，秘書長也只有一人，還是需要有副市長可以負擔工作，外界也會關注副市長人選，是否有專業經驗，還是存有政治考量。

高虹安 議員

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