竹市警連續3日大執法 首日取締車不停讓行人19件

為有效落實路口停讓行人觀念及保障行人通行安全，新竹市警方即日起至26日規畫路口安全大執法專案，在市區易肇事路口及行人頻繁穿越路口強化車輛不停讓行人及行人違規取締執法，經統計，首日取締路口不停讓行人共19件、行人違規計16件，合計35件。

警方指出，竹市去年行人交通事故死傷人數為453人，相較前年行人交通事故死傷人數502人，減少49人(-9.8%)，但近來竹市發生多起行人交通事故案件，仍有持續加強取締「車不讓人及行人違規」必要性，才能有效防制行人交通事故發生。

警方指出，這次大執法專案除加強取締外，同時也以提高見警率方式，由警察在行人穿越頻繁路口執勤，讓市民增加對穿越路口的安全感，員警除舉發違規外，也耐心向違規民眾解釋車輛行經路口應暫停讓行人的觀念。

警方表示，加強不停讓行人執法的推動，是為了讓「行人」擁有更安全的步行環境，也持續配合新竹市政府推廣教育宣導駕駛人在路口應減速慢行、停讓行人，行經路口要「慢、看、停」，保障行人過馬路的安全與權利；另一方面宣導行人能養成「停、看、聽」的習慣，過馬路千萬不要變成低頭族，共同建立人本友善的交通安全環境。