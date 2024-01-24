南桃園第一台好神刀全新啟用 精準癌症醫療提升治癒
桃園市聯新國際醫院最新引進好神刀（Halcyon 2.0）高效能放射治療直線加速器，精準放射治療腫瘤，提升原發性肝癌、肺癌、膽管癌等癌病治癒率，院長許詩典今天表示，為提供南桃園民眾最先進醫療，引進好神刀直線加速器，與熱治療、細胞治療與基因檢測等輔助治癌新療法，建立南桃園地區癌症精準醫療基礎，配合全新癌症醫療中心啟用，可提升病人治療品質及滿意度。
平鎮區的聯新國際醫院斥資1億元，在該院癌症醫療中心引進安裝好神刀（Halcyon 2.0）高效能放射治療直線加速器，打造全新的腫瘤醫環境，成為南桃園第一台放射治療癌症腫瘤儀器，也讓該院傳統機器治療之外，提供更高效能的癌症放射治療，包括桃園市衛生局長劉宜亷與許詩典等院方主管見證啟用。
該院副院長、癌症醫療中心主任陳子安表示，好神刀高效能放射治療設備，加上呼吸調控設備，可針對傳統不易做放射治療的肝、肺癌等腫瘤，可在17秒完成即時影像對位，可更精準照射腫瘤，每次治療時間約1至2分鐘，過程安靜沒有壓迫感，副作用少，可掌握腫瘤動態，提高治療精準度和治癒率。
劉宜亷表示，透過國健署與醫院篩檢發現，桃園市排名前3的癌症為肺癌、肝癌、大腸直腸癌，85%是早期癌症，15%需要進一步就醫治療，聯新國際醫院啟用最先進的好神刀放射治療設備，打造更溫度的醫療環境，是南桃園民眾之福，將可推升該院更好的醫療品質及照護民眾健康。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言