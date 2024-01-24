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工務處長換人、棒球場傳營造商解約 竹市府：盡快說明

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市立棒球場。記者張裕珍／攝影
新竹市立棒球場。記者張裕珍／攝影

耗資12億元打造的新竹市立棒球場工程缺失多，市長高虹安上任已一年多至今仍無進度，除了現任工務處長曾嘉文將下台，改由民間工程顧問公司轉任市政顧問的陳明錚接任，也傳出巨佳營造商打算與市府解約認賠離去；高虹安今受訪指出，棒球場的整建相關事項，無論是工務處或教育處，都在推進進度，會盡快對外說明。

對此，時代力量新竹市議員林彥甫說，對於市府最新一波人事異動感到不解，恐不利市政推動。像新竹棒球場尚未進行改善工程，還傳出廠商有意認賠解約，此刻撤換工務處長，只會拖延後續處理，讓廠商無所適從，棒球場重啟等於遙遙無期。

對於新任處長過去擔任民間營造公司負責人，其業界背景恐讓其他廠商反而不敢投標新竹市的公共工程，讓工程持續流標，犧牲市民權益。

民進黨市議員陳建名昨質疑，陳明錚實質上是一間工程顧問公司董事，也擁有全部股權是實際負責人，擔任公職需辭掉辭掉民間的工作並出清股權，否則違反利益迴避原則。

市府指出，人事任命是以專業取向與市民福祉為重要考量，陳明錚曾是高考及格擔任公務人員，也曾任職林務局，亦曾擔任工程顧問土木技師職務長達17年、中華防災學會理事、捷運禁限建審查委員等專業審查工作，在工程推動有實質經驗。

另外，市府說，陳明錚目前已無擔任顧問公司董事，也沒有持相關公司股份，先前任職的公司也沒有承攬新竹縣市政府的公共工程案件，一切人事都符合任免規定辦理，且會依法申報財產、奉公守法。

新竹市立棒球場 高虹安 議員

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