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YouBike 2.0E電輔車 桃園2月1日起也能借到

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市YouBike 2.0E預計2月1日上路。圖／桃園市交通局提供
桃園市YouBike 2.0E預計2月1日上路。圖／桃園市交通局提供

桃園市共享單車YouBike陸續更新為2.0系統，目前全市417個站點都能借到2.0系統車輛，交通局為提供更好的服務品質，預計2月1日投入2.0E電輔車供民眾租借，同時還有租借送購物金及累計騎乘參加抽獎等活動，有機會把智慧腕表、百貨公司千元禮券帶回家。

桃園市交通局表示，提供多元化運具服務一直是市府致力的目標，YouBike2.0廣受民眾歡迎，但為了考量民眾體力、騎乘距離和騎乘環境等因素有不同需求，因此預計2月1日投放2.0E電輔車到各站點，初步規劃有600輛，將視情況再做調整。

桃園市政府為推廣大眾運輸，目前1.0跟2.0都有前60分鐘免費政策，超過60分鐘，前4小時以每半小時10元計費，4到8小時以每半小時20元計費。電輔車因成本考量，不提供騎乘補助(含TPass通勤月票)，費用由民眾全額負擔，前2小時以每半小時20元計費，超過2小時以每半小時40元計費。

交通局為慶祝2.0電輔車上路，2月1日以上午6時為基準，不限車種（1.0、2.0和2.0E），前3百名租借者可獲得50元的便利商店購物金，獲獎者會以簡訊通知。另外，交通局還有「微笑2.0 一騎來𨑨桃」抽獎活動，2月1日至2月29日，只要在桃園境內借還YouBike達5次即可獲得1次抽獎機會（電輔車２次），獎品有智慧腕表、百貨公司2千元禮券和露營野餐設備等，歡迎民眾多利用。

桃園 半小時 YouBike

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