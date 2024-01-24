竹市自由車場「騎車如騎馬」 今大規模整修開工

新竹市立自由車場位於十八尖山，是北台灣唯一自由車場地，但場地破舊，主跑道龜裂嚴重，四處還可見裂痕補丁，在該處「騎車像在騎馬」，已許久未舉辦賽事，市府今指出，將投入1億1878萬元進行整修改善，更新老舊賽道、動線，增加無障礙設施，改善選手室內活動空間等，打造優質的訓練與競賽環境，今天正式開工，預計年底完工，之後將提供2025雙北世界壯年運動會自由車競賽場地使用。

市長高虹安指出，竹市自由車場從去年開始積極邀標，終於在去年12月28日順利決標，經市府爭取中央經費5810萬元，加上自籌款6068萬元，共投入1億1878萬元針對自由車場暨周邊環境設施改善，這也是自由車場設立47年來最大的規模的整修改善。

高虹安說，2023年全國運動會竹市自由車代表隊獲得1面個人金牌，也是竹市參與全運會13屆以來獲得首面自由車金牌，可見竹市在自由車運動有極佳的發展潛力，但新竹市立自由車場自1977年完成以來，就未有大型修整，場地因興建年代較久，有動線不佳、賽道鋪面龜裂嚴重、觀眾席位被後方邊坡滑落土堆覆蓋及樹木雜草蔓生、室內空間選手休息區與廁所牆壁龜裂掉漆、壁癌及使用空間不佳等問題。

教育處指出，該工程將更新老舊斑駁的賽道、動線、增加無障礙設施、改善選手室內活動空間、執行周邊水土保持工程，以確保場地使用的永續安全且更加貼近選手比賽及使用需求；此外，也將新設工作道，便利選手自行車及比賽設備運行使用。