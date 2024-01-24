快訊

違反營運計畫！鏡電視大選製播政論節目 NCC未罰款僅給「警告」

名律師涉ACE詐騙案！幫洗錢「住家搜出近5千萬」 女友家查扣千萬跑車

爸媽注意！新生兒普發6000元將截止 還有2000名未領

竹市自由車場「騎車如騎馬」 今大規模整修開工

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市立自由車場位於十八尖山，是北台灣唯一自由車場地，但場地破舊，主跑道龜裂嚴重，四處還可見裂痕補丁，在該處「騎車像在騎馬」，已許久未舉辦賽事。圖／新竹市府提供
新竹市立自由車場位於十八尖山，是北台灣唯一自由車場地，但場地破舊，主跑道龜裂嚴重，四處還可見裂痕補丁，在該處「騎車像在騎馬」，已許久未舉辦賽事。圖／新竹市府提供

新竹市立自由車場位於十八尖山，是北台灣唯一自由車場地，但場地破舊，主跑道龜裂嚴重，四處還可見裂痕補丁，在該處「騎車像在騎馬」，已許久未舉辦賽事，市府今指出，將投入1億1878萬元進行整修改善，更新老舊賽道、動線，增加無障礙設施，改善選手室內活動空間等，打造優質的訓練與競賽環境，今天正式開工，預計年底完工，之後將提供2025雙北世界壯年運動會自由車競賽場地使用。

市長高虹安指出，竹市自由車場從去年開始積極邀標，終於在去年12月28日順利決標，經市府爭取中央經費5810萬元，加上自籌款6068萬元，共投入1億1878萬元針對自由車場暨周邊環境設施改善，這也是自由車場設立47年來最大的規模的整修改善。

高虹安說，2023年全國運動會竹市自由車代表隊獲得1面個人金牌，也是竹市參與全運會13屆以來獲得首面自由車金牌，可見竹市在自由車運動有極佳的發展潛力，但新竹市立自由車場自1977年完成以來，就未有大型修整，場地因興建年代較久，有動線不佳、賽道鋪面龜裂嚴重、觀眾席位被後方邊坡滑落土堆覆蓋及樹木雜草蔓生、室內空間選手休息區與廁所牆壁龜裂掉漆、壁癌及使用空間不佳等問題。

教育處指出，該工程將更新老舊斑駁的賽道、動線、增加無障礙設施、改善選手室內活動空間、執行周邊水土保持工程，以確保場地使用的永續安全且更加貼近選手比賽及使用需求；此外，也將新設工作道，便利選手自行車及比賽設備運行使用。

教育處表示，該工程將於農曆年後2月15日開始施工及架設施工圍籬，預計今年10月底施工完成，期間將封閉自由車場周邊部分路段及空地，調整上放學接送路線及車輛停放位置，請民眾注意周邊告示，造成不便敬請見諒。

新竹市立自由車場位於十八尖山，是北台灣唯一自由車場地，但場地破舊，主跑道龜裂嚴重，四處還可見裂痕補丁，在該處「騎車像在騎馬」，已許久未舉辦賽事。圖／新竹市府提供
新竹市立自由車場位於十八尖山，是北台灣唯一自由車場地，但場地破舊，主跑道龜裂嚴重，四處還可見裂痕補丁，在該處「騎車像在騎馬」，已許久未舉辦賽事。圖／新竹市府提供

運動 高虹安 新竹

延伸閱讀

百年市場時髦改造 竹市東門市場霓虹招牌、彩繪攤位超吸睛

竹市前文化局長錢康明去年遭去職 市府今宣布最新人事

竹市和平路常積淹水 市府規畫雨水下水道工程決標

竹市首場聯合徵才將登場 這家公司釋出月薪7萬職缺

相關新聞

竹市自由車場「騎車如騎馬」 今大規模整修開工

新竹市立自由車場位於十八尖山，是北台灣唯一自由車場地，但場地破舊，主跑道龜裂嚴重，四處還可見裂痕補丁，在該處「騎車像在騎...

台積電沒落腳桃園 張善政：證明就是兩次選舉操作

國民黨立委張育美新書今發表，行政院副院長鄭文燦、桃園市長張善政今同場，針對台積電可能在嘉義設廠，而非過去傳出的桃園龍潭。...

頒發立委當選證書並贈匾致賀 苗縣府與立委攜手合作

第11屆立法委員選舉圓滿落幕，中央選舉委員會此次委由各縣市選委會轉頒當選證書，苗栗縣長鍾東錦今天上午前往竹南頒發陳超明當...

楊梅汙水下水道用戶接管累計1.3萬戶 1期預計2025完工

桃園楊梅汙水下水道用戶接管工程共分4期施作，目前正辦理第1期2-1標工程，範圍包括楊梅里、大同里、中山里等地區，用戶接管...

冬季到新竹賞落羽松 楊文科大推這3處景點

落羽松是近年台灣熱門冬季網紅景點，新竹縣的私房落羽松也爆紅，新竹縣府乾脆公開3處最夢幻私房景點，分別是新埔照門休閒農業區...

獲頒立委當選證書 邱鎮軍：好好當縣長鍾東錦的左右手

苗栗縣長鍾東錦今天頒發2名立委陳超明、邱鎮軍當選證書，鍾東錦期許縣府更緊密結合，連袂爭取福利與建設，邱鎮軍也回應會配合縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。