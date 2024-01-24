快訊

家裡好冷！暖氣吹到頭痛 他改用「禦寒神物」不冷又省電：CP值超高

沒權管教一被投訴就調查 教師喊話教部：把我們退出黑洞

楊梅汙水下水道用戶接管累計1.3萬戶 1期預計2025完工

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園楊梅汙水下水道用戶接管工程共分4期施作，目前正辦理第1期2-1標工程，範圍包括楊梅里、大同里、中山里等地區，目前接管數達1795戶。圖／桃園水務局提供
桃園楊梅汙水下水道用戶接管工程共分4期施作，目前正辦理第1期2-1標工程，範圍包括楊梅里、大同里、中山里等地區，目前接管數達1795戶。圖／桃園水務局提供

桃園楊梅汙水下水道用戶接管工程共分4期施作，目前正辦理第1期2-1標工程，範圍包括楊梅里、大同里、中山里等地區，用戶接管數達1795戶，楊梅已累計1萬3129戶，4期完工後將有4.8萬戶完成接管，2-1標工程預計2025年完工，目前2期工程正將基本設計送至營建署審查。

楊梅汙水下水道用戶接管工程自2010年開始興建，截至目前已累計1萬3129戶。市府水務局表示，因近年楊梅地區人口發展迅速，區域內尚有部分地區管網布設不足以至無法汙水接管，且考量部分道路寬度狹窄，施作過程中發現多處路段下方管線密布，且年代久遠地下圖資不確定性高，因此在汙水下水道施工前均安排試挖作業，以利積極邀集管線單位協調管遷事宜，在施工單位風雨無阻的努力下，2-1標工程已接管共1795戶。

2-1標工程自2020年開始施工，目前位於楊梅區大平街、新農街及自立街周遭正做用戶接管作業，水務局提醒用路人行經該路段減速，同時要求施工單位務實做好交通維持及路平作業，降低施工期間影響，工程預計2025年完工。目前2期工程正將基本設計送至營建署審查。

桃園楊梅汙水下水道用戶接管工程共分4期施作，目前正辦理第1期2-1標工程，範圍包括楊梅里、大同里、中山里等地區，目前接管數達1795戶。圖／桃園水務局提供
桃園楊梅汙水下水道用戶接管工程共分4期施作，目前正辦理第1期2-1標工程，範圍包括楊梅里、大同里、中山里等地區，目前接管數達1795戶。圖／桃園水務局提供

桃園

延伸閱讀

與工程行起爭執...他破壞高空作業繩險出人命 檢以殺人罪起訴

北門修繕流標 當天竟招標開工儀式

洋基與宇暉科技工程達成和解 將支付420萬元

北門修繕爭議 文化局：今年是「建城140周年」活動後施工費不同

相關新聞

頒立委當選證書給鄭正鈐 高虹安趁機「陳情」市政

新竹市立委由國民黨籍立委鄭正鈐連任，市長高虹安今天早上10點到鄭正鈐服務處頒發立委當選證書，祝賀成功當選連任。高虹安也特...

冬季到新竹賞落羽松 楊文科大推這3處景點

落羽松是近年台灣熱門冬季網紅景點，新竹縣的私房落羽松也爆紅，新竹縣府乾脆公開3處最夢幻私房景點，分別是新埔照門休閒農業區...

獲頒立委當選證書 邱鎮軍：好好當縣長鍾東錦的左右手

苗栗縣長鍾東錦今天頒發2名立委陳超明、邱鎮軍當選證書，鍾東錦期許縣府更緊密結合，連袂爭取福利與建設，邱鎮軍也回應會配合縣...

苗縣高接梨正值開花期 部分花苞受寒害初顯萎縮

依據中央氣象署資料，1月21日起至24日受寒流南下影響，全台各地天氣轉濕冷，今天是這波寒流最後一天，由於苗栗縣高接梨正值...

桃園復興高山蔬菜覆雪受災 公所、農民急巡查

桃園市復興區昨天下雪，後山華陵、高義雪霧鬧、三光山區積雪面積較大，今天氣溫稍見回溫、未再下雪，復興區公所派人訪查寒害災損...

竹縣民愛貓狗登記數超過新生兒 流浪動物也增爆滿隱憂

新竹縣飼養貓狗比例逐年增高，2022年寵物登記數量已超過當年新生兒，去年又增2千多隻。但新竹縣議員朱健銘指出，流浪貓狗也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。