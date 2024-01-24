楊梅汙水下水道用戶接管累計1.3萬戶 1期預計2025完工

桃園楊梅汙水下水道用戶接管工程共分4期施作，目前正辦理第1期2-1標工程，範圍包括楊梅里、大同里、中山里等地區，用戶接管數達1795戶，楊梅已累計1萬3129戶，4期完工後將有4.8萬戶完成接管，2-1標工程預計2025年完工，目前2期工程正將基本設計送至營建署審查。

楊梅汙水下水道用戶接管工程自2010年開始興建，截至目前已累計1萬3129戶。市府水務局表示，因近年楊梅地區人口發展迅速，區域內尚有部分地區管網布設不足以至無法汙水接管，且考量部分道路寬度狹窄，施作過程中發現多處路段下方管線密布，且年代久遠地下圖資不確定性高，因此在汙水下水道施工前均安排試挖作業，以利積極邀集管線單位協調管遷事宜，在施工單位風雨無阻的努力下，2-1標工程已接管共1795戶。

2-1標工程自2020年開始施工，目前位於楊梅區大平街、新農街及自立街周遭正做用戶接管作業，水務局提醒用路人行經該路段減速，同時要求施工單位務實做好交通維持及路平作業，降低施工期間影響，工程預計2025年完工。目前2期工程正將基本設計送至營建署審查。