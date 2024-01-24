楊梅汙水下水道用戶接管累計1.3萬戶 1期預計2025完工
桃園楊梅汙水下水道用戶接管工程共分4期施作，目前正辦理第1期2-1標工程，範圍包括楊梅里、大同里、中山里等地區，用戶接管數達1795戶，楊梅已累計1萬3129戶，4期完工後將有4.8萬戶完成接管，2-1標工程預計2025年完工，目前2期工程正將基本設計送至營建署審查。
楊梅汙水下水道用戶接管工程自2010年開始興建，截至目前已累計1萬3129戶。市府水務局表示，因近年楊梅地區人口發展迅速，區域內尚有部分地區管網布設不足以至無法汙水接管，且考量部分道路寬度狹窄，施作過程中發現多處路段下方管線密布，且年代久遠地下圖資不確定性高，因此在汙水下水道施工前均安排試挖作業，以利積極邀集管線單位協調管遷事宜，在施工單位風雨無阻的努力下，2-1標工程已接管共1795戶。
2-1標工程自2020年開始施工，目前位於楊梅區大平街、新農街及自立街周遭正做用戶接管作業，水務局提醒用路人行經該路段減速，同時要求施工單位務實做好交通維持及路平作業，降低施工期間影響，工程預計2025年完工。目前2期工程正將基本設計送至營建署審查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言