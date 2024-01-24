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頒立委當選證書給鄭正鈐 高虹安趁機「陳情」市政

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市立委由國民黨籍立委鄭正鈐（中）連任，市長高虹安（左）今天早上10點到鄭正鈐服務處頒發立委當選證書，並和鄭正鈐「陳情」市政議題。圖／鄭正鈐辦公室提供
新竹市立委由國民黨籍立委鄭正鈐（中）連任，市長高虹安（左）今天早上10點到鄭正鈐服務處頒發立委當選證書，並和鄭正鈐「陳情」市政議題。圖／鄭正鈐辦公室提供

新竹市立委由國民黨籍立委鄭正鈐連任，市長高虹安今天早上10點到鄭正鈐服務處頒發立委當選證書，祝賀成功當選連任。高虹安也特別和鄭正鈐「陳情」市政議題，提出教育、交通等多項需要立委協助事項，鄭正鈐說，這都是他未來4年將努力的方向，也會是他的首要工作之一。

高虹安、市府秘書長張治祥、民政處長施淑婷今天代表中選會頒發當選證書給鄭正鈐。鄭正鈐笑說，高虹安此次前來，不僅是頒發當選證書，會後也特別把「功課」交給他，「就當做市民陳情」。

鄭正鈐說，高虹安羅列洋洋灑灑一、二十項市政議題，包含教育、交通議題，有的是向中央爭取教育建設經費，有的是交通議題，如輕軌、大車站計畫、鐵路高架化等重大建設，牽涉事項較為複雜，還有的跟都市計畫、科學園區部分議題有關。

鄭正鈐也表示，高虹安能夠直接向立委提出市政需求，他覺得很棒，也給他接下來這幾年努力方向。他並表示，做為新竹市唯一的立委，讓新竹走向更好的未來，政黨顏色都不重要，如何造福新竹市民，才是自己的從政初衷。

新竹市立委由國民黨籍立委鄭正鈐（左）連任，市長高虹安（右）今天早上10點到鄭正鈐服務處頒發立委當選證書，並和鄭正鈐「陳情」市政議題。圖／鄭正鈐辦公室提供
新竹市立委由國民黨籍立委鄭正鈐（左）連任，市長高虹安（右）今天早上10點到鄭正鈐服務處頒發立委當選證書，並和鄭正鈐「陳情」市政議題。圖／鄭正鈐辦公室提供
新竹市立委由國民黨籍立委鄭正鈐（左）連任，市長高虹安（右）今天早上10點到鄭正鈐服務處頒發立委當選證書，並和鄭正鈐「陳情」市政議題。圖／鄭正鈐辦公室提供
新竹市立委由國民黨籍立委鄭正鈐（左）連任，市長高虹安（右）今天早上10點到鄭正鈐服務處頒發立委當選證書，並和鄭正鈐「陳情」市政議題。圖／鄭正鈐辦公室提供
新竹市立委由國民黨籍立委鄭正鈐連任，市長高虹安今天早上10點到鄭正鈐服務處頒發立委當選證書，並和鄭正鈐「陳情」市政議題。圖／鄭正鈐辦公室提供
新竹市立委由國民黨籍立委鄭正鈐連任，市長高虹安今天早上10點到鄭正鈐服務處頒發立委當選證書，並和鄭正鈐「陳情」市政議題。圖／鄭正鈐辦公室提供

鄭正鈐 高虹安 新竹

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