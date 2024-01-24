百年市場時髦改造 竹市東門市場霓虹招牌、彩繪攤位超吸睛
新竹市政府近期攜手經濟部替知名的東門市場導入美學設計，於市場內新增三處充滿復古風情的霓虹招牌、大改造市場入口處的五個老舊攤位，並替電梯牆面進行彩繪更新，還有設計市場的專屬識別標誌。民眾上東門市場時更能感受到新舊時代融合的時髦氛圍，市長高虹安歡迎市民前來消費、拍美照。
產發處長許智堡說明，東門市場1977年改建後，至今已逾45年，歷經轉型逐步成為竹市最知名的美食聚集地，形成白天早市、晚上美食宵夜的營業型態；此次經濟部投入補助5個老舊攤位，選擇以早市攤商如海鮮、蔬果攤改造，希望可進一步帶動連鎖效應。
高虹安也提到，東門市場是竹市夜生活的代表之一，菜市場與夜間攤位共存的獨特風情更吸引許多觀光客前往，此次美學導入計畫也改善多處陳舊設施，包含市場內的老舊招牌、公共空間及入口處的破損攤位等，運用專業設計保留復古，並藉由新舊時代風情交融讓東門市場越夜越美麗。
美學導入計畫完成後，竹市府目前正進行市場公共設施及環境改善工程，今年也將陸續辦理市場公廁改善工程、三樓空間的改善計畫等，期望透過各項改善計畫與創新措施，讓有百年歷史的東門市場也能老當益壯。
產發處指出，市場作為城市的基礎設施，供應市民各項衣食育樂，也支撐著許多家庭的經濟命脈；東門市場除了保留市場功能外，也維繫著市民情感與記憶，後續將持續透過各項市場基礎設施改善及活化政策，藉由政府、攤商的共同努力，讓市場環境更好，吸引更多顧客消費。
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