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苗栗（火旁）龍來了！ 中正路街佈越夜越美麗喜氣洋洋

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗（火旁）龍街佈搶先登場，苗栗火車站東站「神龍騰耀」藝術裝置。記者范榮達／攝影
苗栗（火旁）龍街佈搶先登場，苗栗火車站東站「神龍騰耀」藝術裝置。記者范榮達／攝影

苗栗市盛事（火旁）龍系列活動要來了，中正路夜間先亮越來，今年逢龍年，融入「龍」元素的街佈璀璨奪目，應節喜氣洋洋，將持續點燈到2月26日（火旁）龍化龍返天。

苗栗（火旁）龍是特有的客庄民俗慶典，市公所今年搭配在中正路南苗三角公園至苗栗火車站的街佈，夜間景觀燈光裝置搶先登場，越夜越美麗，讓民眾驚艷，感受到過年喜氣的氛圍。

市公所指出，街佈以「⾦⿓耀貓裏」為主題，沿中正路向北藝術裝置「⿓騰萬⾥」、「龍飛鳳翔」、「花現苗栗」、「⿓韻苗⾹」、「神龍騰耀」等，苗栗火車站西站、為公路、府東路、河濱公園等地都有光環境設計，西站還有「金龍寶藏」、客家龍神壇，並設置客語互動學習區，每天下午5點半亮到晚上12點，持續到2月26日。

此外，今年（火旁）龍系列活動期程，2月13日、14日卓蘭鎮、大湖鄉、頭份市、頭屋鄉「祥龍巡庄」，18日玉清宮「祥龍點睛」、「貓裏客家龍競技」、「神龍祈福」，2月23日府前路「民俗踩街」，24日河濱公園「（火旁）龍之夜」，26日嘉盛五文昌廟「化龍返天」，另，17日至26日苗栗火車站西站「客家龍神壇。

苗栗（火旁）龍街佈搶先登場，南苗三角公園「⿓騰萬⾥」藝術裝置。記者范榮達／攝影
苗栗（火旁）龍街佈搶先登場，南苗三角公園「⿓騰萬⾥」藝術裝置。記者范榮達／攝影
苗栗（火旁）龍街佈搶先登場，南苗中正路「龍飛鳳翔」藝術裝置。記者范榮達／攝影
苗栗（火旁）龍街佈搶先登場，南苗中正路「龍飛鳳翔」藝術裝置。記者范榮達／攝影
苗栗（火旁）龍街佈搶先登場，南苗中正路「龍飛鳳翔」藝術裝置。記者范榮達／攝影
苗栗（火旁）龍街佈搶先登場，南苗中正路「龍飛鳳翔」藝術裝置。記者范榮達／攝影

客家 龍騰 客語 苗栗縣

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