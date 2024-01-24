議員質疑竹市府新工務處長藏公司董事 市府：已無擔任

新竹市長高虹安昨發布第四波人事異動，其中，工務處長將由朝陽科技大學營建工程系兼任助理教授陳明錚接任。對此，民進黨市議員陳建名質疑，陳明錚實質上是一間工程顧問公司董事，也擁有全部股權是實際負責人，擔任公職需辭掉辭掉民間的工作並出清股權，否則違反利益迴避原則。市府回應，相關人事皆會符合任免規定辦理。

竹市府昨一口氣公布多位人事異動，除了工務處長外，文化局長將由文化大學大眾傳播學系主任王翔郁接任，勞工處長則由基隆市府市政顧問林昱志接手。這也是高虹安上任1年多來第4波人事調整，但最受外界關注的副市長，懸缺4個多月仍未補。

市府指出，人事任命是以專業取向與市民福祉為重要考量，陳明錚曾是高考及格擔任公務人員，也曾任職林務局，亦曾擔任工程顧問土木技師職務長達17年、中華防災學會理事、捷運禁限建審查委員等專業審查工作，在工程推動有實質經驗。

另外，市府說，陳明錚目前已無擔任顧問公司董事，也沒有持相關公司股份，先前任職的公司也沒有承攬新竹縣市政府的公共工程案件，一切人事都符合任免規定辦理，且會依法申報財產、奉公守法。

陳建名質疑，實質上，陳明錚是磐禹工程顧問公司董事，也擁有全部股權是實際負責人，去年度光公部門標案就拿超過1.6億元，今年也陸續有相關標案進行，陳若擔任公職就須辭掉民間工作並出清股權，否則將違反公務員服務法，未來民進黨團也會要求市府提供相關證明，否則陳賺公家的錢，又擔任公家職位，明確違反利益迴避原則。

陳建名說，高虹安不尊重公務體系專業，新任從台北空降的文化局長王翔郁最大的功勞，就是在選前替民眾黨主席柯文哲開記者會講假民調，或在媒體投書護航高虹安等，絲毫不見其對新竹文化脈絡的掌握；其他正式公務員調度也只淪為配合高虹安的人馬，職系和專業都與單位的缺額不符。

市議會國民黨團總召陳慶齡卻認為，工務處長的調整，應該就是高虹安在棒球場的問題上無法從前處長曾嘉文那獲得答案，希望藉重土木專業人才來協助公共工程運作，黨團尊重高虹安的市長人事權，期待新的人事能年輕有作為，且能有開創性的表現。另外，副市長人選一直懸缺未補也不好，應該趕緊補齊。

由民眾黨為主的議會新聯線政團總召李國璋至初，尊事高虹安人事權限，一定會盡全力協助市府與議會的溝通，為市政打拚及努力。