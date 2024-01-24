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議員質疑竹市府新工務處長藏公司董事 市府：已無擔任

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新任文化局長將由中國文化大學大眾傳播學系系主任與曉峰學苑副執行長王翔郁接任；工務處長由朝陽科技大學營建工程系兼任助理教授陳明錚（右三）接任，勞工處長由竹市府文化基金會副執行長與基隆市府市政顧問林昱志（左三）接任。圖／新竹市政府提供
新任文化局長將由中國文化大學大眾傳播學系系主任與曉峰學苑副執行長王翔郁接任；工務處長由朝陽科技大學營建工程系兼任助理教授陳明錚（右三）接任，勞工處長由竹市府文化基金會副執行長與基隆市府市政顧問林昱志（左三）接任。圖／新竹市政府提供

新竹市長高虹安昨發布第四波人事異動，其中，工務處長將由朝陽科技大學營建工程系兼任助理教授陳明錚接任。對此，民進黨市議員陳建名質疑，陳明錚實質上是一間工程顧問公司董事，也擁有全部股權是實際負責人，擔任公職需辭掉辭掉民間的工作並出清股權，否則違反利益迴避原則。市府回應，相關人事皆會符合任免規定辦理。

竹市府昨一口氣公布多位人事異動，除了工務處長外，文化局長將由文化大學大眾傳播學系主任王翔郁接任，勞工處長則由基隆市府市政顧問林昱志接手。這也是高虹安上任1年多來第4波人事調整，但最受外界關注的副市長，懸缺4個多月仍未補。

市府指出，人事任命是以專業取向與市民福祉為重要考量，陳明錚曾是高考及格擔任公務人員，也曾任職林務局，亦曾擔任工程顧問土木技師職務長達17年、中華防災學會理事、捷運禁限建審查委員等專業審查工作，在工程推動有實質經驗。

另外，市府說，陳明錚目前已無擔任顧問公司董事，也沒有持相關公司股份，先前任職的公司也沒有承攬新竹縣市政府的公共工程案件，一切人事都符合任免規定辦理，且會依法申報財產、奉公守法。

陳建名質疑，實質上，陳明錚是磐禹工程顧問公司董事，也擁有全部股權是實際負責人，去年度光公部門標案就拿超過1.6億元，今年也陸續有相關標案進行，陳若擔任公職就須辭掉民間工作並出清股權，否則將違反公務員服務法，未來民進黨團也會要求市府提供相關證明，否則陳賺公家的錢，又擔任公家職位，明確違反利益迴避原則。

陳建名說，高虹安不尊重公務體系專業，新任從台北空降的文化局長王翔郁最大的功勞，就是在選前替民眾黨主席柯文哲開記者會講假民調，或在媒體投書護航高虹安等，絲毫不見其對新竹文化脈絡的掌握；其他正式公務員調度也只淪為配合高虹安的人馬，職系和專業都與單位的缺額不符。

市議會國民黨團總召陳慶齡卻認為，工務處長的調整，應該就是高虹安在棒球場的問題上無法從前處長曾嘉文那獲得答案，希望藉重土木專業人才來協助公共工程運作，黨團尊重高虹安的市長人事權，期待新的人事能年輕有作為，且能有開創性的表現。另外，副市長人選一直懸缺未補也不好，應該趕緊補齊。

由民眾黨為主的議會新聯線政團總召李國璋至初，尊事高虹安人事權限，一定會盡全力協助市府與議會的溝通，為市政打拚及努力。

高虹安 公務員

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