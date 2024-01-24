文大教授王翔郁 接竹市文化局長

新竹市文化局前局長錢康明去年9月被去職，在臉書發文「解夢」引發熱議，懸缺數月的職務，將由文化大學大眾傳播學系主任王翔郁接任。竹市府昨天一口氣公布多位人事異動，工務處長由朝陽科技大學營建工程系兼任助理教授陳明錚接任，勞工處長則由基隆市府市政顧問林昱志接手。

這也是高虹安上任1年多來，第4波人事調整，但最受外界關注的副市長，懸缺4個多月仍未補。

竹市府指出，新任文化局長將由王翔郁接任，正向文化大學辦理借調。王為美國密蘇里大學博士、匹茲堡州立大學美國海軍研究院專案博士後研究員，專長包括文創產業推廣、網路與媒體行銷等，有助推動城市多元文化涵養並結合地方特色宣傳。

新任工務處長陳明錚曾任職林務局，亦曾擔任工程顧問土木技師職務長達17年，也曾任中華防災學會理事、捷運禁限建審查委員等專業審查工作，未來將協助推動竹市各項公共工程建設。

上周就傳出工務處長曾嘉文疑因新竹棒球場等多項工程未符期待，即將下台，市府當時未證實。市府昨表示，曾嘉文將調任簡任秘書，持續督導與協助市府各項業務。

至於新任勞工處長林昱志，現職為竹市府文化基金會副執行長、基隆市府市政顧問，熟稔青年就業、勞工權益等議題。原勞工處長黃錦源調任參議。

此外，新任環保局副局長由簡任秘書楊清媚接任，行政處副處長由兵役科長彭孔貞升任。工務處副處長蘇文彬轉任都發處副處長，遺缺由簡任秘書廖仁壽回任，體育場場長由市府秘書陳威任接任。

竹市府指出，新任文化局長王翔郁待借調程序完成，預計春節後上任，其餘人事案1月25日生效。