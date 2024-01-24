Gogoro斷電 桃園投訴案可獲補償

Gogoro車主近來遭遇電量不足等異常狀況，桃園市已接獲22件投訴，市府消保官協調業者妥善處理，並修改免責條款，業者目前允諾，將提供受影響的消費者該月當期電池帳單全免，對全體用戶則提供2個月電池帳單9折折扣。

Gogoro電動機車去年起傳「災情」，陸續有騎士發現電池蓄電量不足、電力消耗速度異常，甚至因突然沒電而摔車或差點遭後車追撞。桃園市消費者保護室主任彭新澍昨表示，去年7月至今共22件投訴，主要要求賠償維修費用和撤銷帳單。

彭新澍說，上周業者到市府說明表示，電池異常是因交貨品質未達預期年限耐受標準，導致微處理器無法穩定過電運行；部分車輛則因韌體搭載相容性問題，行進間或暫停時觸發低電量車輛緩行模式，目前全國韌體更新進度約60%。

業者並允諾，確實因車輛或電池異常受影響的消費者，將提供該月當期電池帳單全免；對全體用戶則提供2個月電池帳單9折折扣。

另Gogoro智慧電池服務合約「免責條款」顯示，除非法律不允許，否則不負品質保證責任。消保官認為恐牴觸消費者保護法，請業者盡速修正。

也有車主要求賠償遲到被扣的薪水和差點被撞的精神撫慰金，仍待協調；彭新澍說，已要求業者從速處理、從寬認定無單據賠償項目。