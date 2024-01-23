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新人事異動被疑藏「公司董事」公家標案破億元 竹市府回應了

中央社／ 新竹市23日電
新任文化局長將由中國文化大學大眾傳播學系系主任與曉峰學苑副執行長王翔郁接任；工務處長由朝陽科技大學營建工程系兼任助理教授陳明錚（右三）接任，勞工處長由竹市府文化基金會副執行長與基隆市府市政顧問林昱志（左三）接任。圖／新竹市政府提供 王駿杰
新任文化局長將由中國文化大學大眾傳播學系系主任與曉峰學苑副執行長王翔郁接任；工務處長由朝陽科技大學營建工程系兼任助理教授陳明錚（右三）接任，勞工處長由竹市府文化基金會副執行長與基隆市府市政顧問林昱志（左三）接任。圖／新竹市政府提供 王駿杰

新竹市議會民進黨團總召陳建名說，市府今天發布人事令，其中將接任工務處長陳明錚為一家工程顧問公司董事，明顯違反利益迴避原則。市府說，相關人事皆會符合任免規定辦理。

新竹市政府發布人事令，文化局長由中國文化大學大眾傳播學系系主任王翔郁接任，工務處長由朝陽科技大學營建工程學系兼任助理教授陳明錚接任，勞工處長由新竹市府文化基金會副執行長林昱志接任。

陳建名今天向中央社記者表示，陳明錚是磐禹工程顧問公司的董事，也擁有全部股權是實際負責人，去年度光是公部門標案就超過新台幣1.6億元，今年也陸續有相關標案進行。

他說，陳明錚擔任公職需辭掉民間工作，也應出清公司股權，否則將違反公務員服務法，未來黨團也會要求市府提供相關證明，否則陳明錚賺公家的錢，又擔任公家職位，明確違反利益迴避原則。

陳建名指出，其他正式公務員的調度也僅是配合新竹市長高虹安，職系和專業與單位的缺額不符，未來市府的運作與公務體系團隊只會越多摩擦。

新竹市政府向中央社記者表示，人事任命是以專業取向、市民福祉為重要考量，陳明錚曾高考及格擔任公務人員，任職於林務局負責治山防洪等工程業務等專業，也擔任工程顧問的土木技師職務17年等，在工程推動有實質經驗。

市府說，陳明錚目前已無擔任顧問公司董事，且無持有顧問公司股份，先前任職的公司也從未承攬新竹縣市政府公共工程案件，相關人事皆會符合任免規定辦理，依法申報財產、一定奉公守法。

新竹市長高虹安上任1年多，市府已有多名一級主管異動，包括前行政處長謝泊泓去年1月爆出婚外情辭職下台；去年9月，前新竹市副市長蔡麗清、前文化局長錢康明離職；前發言人施淑婷接民政處長，城銷處長由前民政處長嚴翊琦轉任，前城銷處長林正光轉參議等。

高虹安 新竹 公務員

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