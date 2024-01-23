新人事異動被疑藏「公司董事」公家標案破億元 竹市府回應了

新竹市議會民進黨團總召陳建名說，市府今天發布人事令，其中將接任工務處長陳明錚為一家工程顧問公司董事，明顯違反利益迴避原則。市府說，相關人事皆會符合任免規定辦理。

新竹市政府發布人事令，文化局長由中國文化大學大眾傳播學系系主任王翔郁接任，工務處長由朝陽科技大學營建工程學系兼任助理教授陳明錚接任，勞工處長由新竹市府文化基金會副執行長林昱志接任。

陳建名今天向中央社記者表示，陳明錚是磐禹工程顧問公司的董事，也擁有全部股權是實際負責人，去年度光是公部門標案就超過新台幣1.6億元，今年也陸續有相關標案進行。

他說，陳明錚擔任公職需辭掉民間工作，也應出清公司股權，否則將違反公務員服務法，未來黨團也會要求市府提供相關證明，否則陳明錚賺公家的錢，又擔任公家職位，明確違反利益迴避原則。

陳建名指出，其他正式公務員的調度也僅是配合新竹市長高虹安，職系和專業與單位的缺額不符，未來市府的運作與公務體系團隊只會越多摩擦。

新竹市政府向中央社記者表示，人事任命是以專業取向、市民福祉為重要考量，陳明錚曾高考及格擔任公務人員，任職於林務局負責治山防洪等工程業務等專業，也擔任工程顧問的土木技師職務17年等，在工程推動有實質經驗。

市府說，陳明錚目前已無擔任顧問公司董事，且無持有顧問公司股份，先前任職的公司也從未承攬新竹縣市政府公共工程案件，相關人事皆會符合任免規定辦理，依法申報財產、一定奉公守法。

新竹市長高虹安上任1年多，市府已有多名一級主管異動，包括前行政處長謝泊泓去年1月爆出婚外情辭職下台；去年9月，前新竹市副市長蔡麗清、前文化局長錢康明離職；前發言人施淑婷接民政處長，城銷處長由前民政處長嚴翊琦轉任，前城銷處長林正光轉參議等。