快訊

族人一看哀嘆…「西拉雅號」彩繪宛如血跡 設計師還原設計始末

2千萬變20億元…這銀行代發統一發票獎金出包 財政部說話了

彩虹爺爺用餐後猝逝享嵩壽101歲 台大醫：與「這疾病」關係很大

新竹市府主管調整10人異動 副市長人選仍懸缺

中央社／ 新竹市23日電
新任文化局長將由中國文化大學大眾傳播學系系主任與曉峰學苑副執行長王翔郁接任；工務處長由朝陽科技大學營建工程系兼任助理教授陳明錚（右三）接任，勞工處長由竹市府文化基金會副執行長與基隆市府市政顧問林昱志（左三）接任。圖／新竹市政府提供
新任文化局長將由中國文化大學大眾傳播學系系主任與曉峰學苑副執行長王翔郁接任；工務處長由朝陽科技大學營建工程系兼任助理教授陳明錚（右三）接任，勞工處長由竹市府文化基金會副執行長與基隆市府市政顧問林昱志（左三）接任。圖／新竹市政府提供

新竹市政府今天發布人事令，包含文化局、工務處、勞工處等10名新任市府局處正副首長及參議，副市長人選仍懸缺。

新竹市政府發布人事令，文化局長由中國文化大學大眾傳播學系系主任王翔郁接任，工務處長由朝陽科技大學營建工程學系兼任助理教授陳明錚接任，勞工處長由新竹市府文化基金會副執行長林昱志接任。

竹市府指出，王翔郁為美國密蘇里大學博士、匹茲堡州立大學美國海軍研究院專案博士後研究員、美國明尼蘇達大學訪問學者，專長有文創產業推廣、網路與媒體行銷、整合行銷傳播等，未來將借重王翔郁專長，協助為地方特色宣傳。

竹市府表示，陳明錚高考及格，曾任職於林務局；另擔任工程顧問的土木技師職務長達17年，期間協助政府多項公共工程規劃、設計、監造等工作，未來將持續推動竹市各項公共工程建設。

竹市府指出，林昱志曾多次獲聘擔任教育部青年諮詢委員，對於青年就業、勞工權益等議題熟稔，未來將用年輕人的活力、接地氣的資歷，為勞工權益福祉付出貢獻。

另外，環保局副局長由竹市府簡任秘書楊清媚接任，行政處副處長由兵役科長彭孔貞升任，原工務處副處長蘇文彬轉任都市發展處副處長，工務處副處長遺缺由簡任秘書廖仁壽回任，體育場場長由市府秘書陳威任接任，原勞工處長黃錦源調任參議，原工務處長曾嘉文調任簡任秘書。

竹市府指出，新任文化局長等借調程序完成，其餘人事案將於1月25日生效。

新竹市長高虹安上任1年多，市府已有多名一級主管異動，包括前行政處長謝泊泓去年1月爆出婚外情辭職下台；去年9月，前新竹市副市長蔡麗清、前文化局長錢康明離職；前發言人施淑婷接民政處長，城銷處長由前民政處長嚴翊琦轉任，前城銷處長林正光轉參議等。

文化局 美國

延伸閱讀

竹市前文化局長錢康明去年遭去職 市府今宣布最新人事

從新竹得票看警訊 侯友宜、朱立倫：年輕化才能重返執政

工務處長疑不符高虹安期待將下台 徐千晴：傳言

相關新聞

竹市前文化局長錢康明去年遭去職 市府今宣布最新人事

新竹市前文化局長錢康明去年9月被去職後在臉書發文「解夢」引發外界熱議，之後文化局長一職就懸缺多月，市府今發布最新一波人事...

Gogoro頻傳電池斷電釀事故 桃市消保官出手了

不少騎乘Gogoro電動機車的民眾最近發現電池蓄電量不足、電力消耗速度異常，甚至有人因車子突然沒電而摔車或差點遭後車追撞...

高虹安曾批「動物地獄」新竹動物園問題多 28團體代表抗議市府跳票

新竹市長高虹安2022年競選竹市長時曾開記者會批「新竹動物園淪為動物地獄」，但28個公民團體代表今天下午到市府抗議，強調...

未掛雪鏈禁上山！新竹出現「滑冰道」 員警都快被凍僵

新竹縣尖石鄉後山今晨降下3小時以上大雪，當地部落民房全都蓋上厚厚白雪，就連當地重要聯外道路竹60線都被冰封，車輛一過就打...

少年安輔營120生扮電競角色 張善政：提升法治勿蹈不法

學生寒假到來，桃園市長張善政今天上午出席「青春大玩家‧玩轉新世代」少年安全輔助營開幕， 戴上AR眼鏡透過互動影片化身電競...

今天苗栗平地最冷4.6度 低溫關懷昨晚12名無家者入住

入冬最強寒流來襲，今天清晨平地最低溫在苗栗縣三灣鄉攝氏4.6度，縣府啟動低溫關懷行動，昨晚提供12名無家者臨時夜宿友善旅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。