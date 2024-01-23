快訊

一手打造彩虹眷村…台中彩虹爺爺101歲 下午用餐後突然離世

竹市前文化局長錢康明去年遭去職 市府今宣布最新人事

不聽勸闖老虎園區秒後悔「雙手合十求饒」 男掙扎15分鐘遭咬脖慘死

Gogoro頻傳電池斷電釀事故 桃市消保官出手了

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
不少Gogoro車主遭遇行駛中突斷電、電池快速耗電等狀況。本報資料照片
不少Gogoro車主遭遇行駛中突斷電、電池快速耗電等狀況。本報資料照片

不少騎乘Gogoro電動機車的民眾最近發現電池蓄電量不足、電力消耗速度異常，甚至有人因車子突然沒電而摔車或差點遭後車追撞。桃園消保官今天表示，已要求業者說明，對於受影響的消費者，業者允諾當期電池帳單全免，對全體用戶則提供2個月電池帳單9折折扣，至於合約中的「免責條款」有牴觸消費者保護法的疑慮，也要求業者盡速修正。

近一年來不少Gogoro車主遭遇電池異常快速耗電、行駛中突斷電等情況而發生交通事故。桃園市消保官今天表示，市府已於19日上午要求業者到府說明電池異常原因、具體因應作為、未來改進措施等。

桃園市消保官表示，據業者說法，電池異常是因元件供應商的特定封裝廠，交貨品質未達預期年限耐受標準，導致微處理器無法穩定過電運行；部分車輛則因韌體搭載的相容性問題，行進間或暫停時觸發低電量車輛緩行模式。

桃園市消保官表示，Gogoro正回收異常電池並預防性匡列可能發生異常的電池共約8萬顆，並通知受影響的消費者進行車輛電子控制器（ECU）韌體更新，目前全國韌體更新進度約60%。

除要求業者積極處理已發生的安全性問題、盡速檢討改進供應電池重要元件的品質管理措施，業者也需於24日前，將召回更新的通知信全數掛號寄送給消費者。 

桃園市消保官表示，業者已允諾，若確實因車輛或電池異常而受影響的消費者，將提供該月當期電池帳單全免；對於全體用戶則提供2個月電池帳單9折折扣。

針對進入協商或調解程序的消費爭議案件，市府要求業者視個案狀況從速處理，並派員出席協調會議、預擬具體賠償方案，並建議就無單據的賠償項目從寬認定。

至於Gogoro智慧電池服務合約第9條的「免責條款」顯示，除非法律不允許，否則不負品質保證責任。桃園市消保官表示，恐牴觸消費者保護法第10條之1、第11條第1項及第12條等規定，已請業者盡速修正。

消保官 消費者 桃園

延伸閱讀

Lucid全新電動車作品 將大量搶攻Tesla市佔？

美國防部被禁止從六家中企採購電池

比亞迪擬停產軟包電池 另宣布在印尼推出3車款

電池護照追蹤碳足跡與製程 法電池商與英企結盟

相關新聞

竹市前文化局長錢康明去年遭去職 市府今宣布最新人事

新竹市前文化局長錢康明去年9月被去職後在臉書發文「解夢」引發外界熱議，之後文化局長一職就懸缺多月，市府今發布最新一波人事...

Gogoro頻傳電池斷電釀事故 桃市消保官出手了

不少騎乘Gogoro電動機車的民眾最近發現電池蓄電量不足、電力消耗速度異常，甚至有人因車子突然沒電而摔車或差點遭後車追撞...

高虹安曾批「動物地獄」新竹動物園問題多 28團體代表抗議市府跳票

新竹市長高虹安2022年競選竹市長時曾開記者會批「新竹動物園淪為動物地獄」，但28個公民團體代表今天下午到市府抗議，強調...

未掛雪鏈禁上山！新竹出現「滑冰道」 員警都快被凍僵

新竹縣尖石鄉後山今晨降下3小時以上大雪，當地部落民房全都蓋上厚厚白雪，就連當地重要聯外道路竹60線都被冰封，車輛一過就打...

少年安輔營120生扮電競角色 張善政：提升法治勿蹈不法

學生寒假到來，桃園市長張善政今天上午出席「青春大玩家‧玩轉新世代」少年安全輔助營開幕， 戴上AR眼鏡透過互動影片化身電競...

今天苗栗平地最冷4.6度 低溫關懷昨晚12名無家者入住

入冬最強寒流來襲，今天清晨平地最低溫在苗栗縣三灣鄉攝氏4.6度，縣府啟動低溫關懷行動，昨晚提供12名無家者臨時夜宿友善旅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。