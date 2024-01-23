Gogoro頻傳電池斷電釀事故 桃市消保官出手了

不少騎乘Gogoro電動機車的民眾最近發現電池蓄電量不足、電力消耗速度異常，甚至有人因車子突然沒電而摔車或差點遭後車追撞。桃園市消保官今天表示，已要求業者說明，對於受影響的消費者，業者允諾當期電池帳單全免，對全體用戶則提供2個月電池帳單9折折扣，至於合約中的「免責條款」有牴觸消費者保護法的疑慮，也要求業者盡速修正。

近一年來不少Gogoro車主遭遇電池異常快速耗電、行駛中突斷電等情況而發生交通事故。桃園市消保官今天表示，市府已於19日上午要求業者到府說明電池異常原因、具體因應作為、未來改進措施等。

桃園市消保官表示，據業者說法，電池異常是因元件供應商的特定封裝廠，交貨品質未達預期年限耐受標準，導致微處理器無法穩定過電運行；部分車輛則因韌體搭載的相容性問題，行進間或暫停時觸發低電量車輛緩行模式。

桃園市消保官表示，Gogoro正回收異常電池並預防性匡列可能發生異常的電池共約8萬顆，並通知受影響的消費者進行車輛電子控制器（ECU）韌體更新，目前全國韌體更新進度約60%。

除要求業者積極處理已發生的安全性問題、盡速檢討改進供應電池重要元件的品質管理措施，業者也需於24日前，將召回更新的通知信全數掛號寄送給消費者。

桃園市消保官表示，業者已允諾，若確實因車輛或電池異常而受影響的消費者，將提供該月當期電池帳單全免；對於全體用戶則提供2個月電池帳單9折折扣。

針對進入協商或調解程序的消費爭議案件，市府要求業者視個案狀況從速處理，並派員出席協調會議、預擬具體賠償方案，並建議就無單據的賠償項目從寬認定。

至於Gogoro智慧電池服務合約第9條的「免責條款」顯示，除非法律不允許，否則不負品質保證責任。桃園市消保官表示，恐牴觸消費者保護法第10條之1、第11條第1項及第12條等規定，已請業者盡速修正。