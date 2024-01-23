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少年安輔營120生扮電競角色 張善政：提升法治勿蹈不法

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長張善政（右三）主持青春大玩家少年安全輔助營開幕，頒贈贊助單位感謝狀合影。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右三）主持青春大玩家少年安全輔助營開幕，頒贈贊助單位感謝狀合影。記者曾增勳／攝影

學生寒假到來，桃園市長張善政今天上午出席「青春大玩家‧玩轉新世代」少年安全輔助營開幕， 戴上AR眼鏡透過互動影片化身電競角色宣導青少年勿涉不法行為，張善政說，希望透過電競方式讓青少年體驗社會中各種不同的角色，感受學校以外的複雜環境，學習如何避免不良的影響，度過一個充實有意義的寒假。

桃園市警局在平鎮南區青少年活動中心，舉辦這項少年安全輔助營開幕儀式，總共120名青少年參加，為期一天，張善政由市警局長吳坤旭、青年局長侯佳齡、社會局長陳寶民及警友會理事長吳嘉隆等人陪同主持開幕，市張善政與吳坤旭等人戴上AR眼鏡，透過互動影片，化身電競角色帶領青少年共同對抗不法的邪惡勢力，鼓勵青少年學生參加安全輔助營充實寒假。

張善政表示，為貼近青少年流行脈動，市警局利用電競的輔助、鬥士、射手、刺客、法師及坦克等角色，讓青少年利用電競不同角色，體驗哪些是好人、哪些是壞人，不要做壞人，在正道正能量下，豐富學習多彩多姿，不要涉入歧途，希望激發青少年增加反毒品、反詐欺、反性剝削、反幫派暴力、反校園霸凌及網路安全等能力，未來市府也會在暑假辦理彈性、多元化活動，讓青少年充實寒暑假生活。

吳坤旭表示，為鼓勵青少年朋友在寒假期間積極參與正向活動，今年開辦「青春大玩家‧玩轉新世代」系列總共6場，少年安全輔助營是第一場，希望提高青少年對法治的認識，強化自我保護能力，不要涉足不法行為，警方後續也會加強查緝不法行為，希望透過系列活動，讓青少年度過一個既歡樂又安全的寒假。

桃園市長張善政（右一）主持青春大玩家少年安全輔助營開幕， 戴上AR眼鏡互動影片化身電競角色宣導。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右一）主持青春大玩家少年安全輔助營開幕， 戴上AR眼鏡互動影片化身電競角色宣導。記者曾增勳／攝影
桃園市警局開辦青春大玩家少年安全輔助營開幕，青少年熱舞帶動活潑氣氛。記者曾增勳／攝影
桃園市警局開辦青春大玩家少年安全輔助營開幕，青少年熱舞帶動活潑氣氛。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）主持青春大玩家少年安全輔助營開幕，青少年扮電競角色體驗產生正能力。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）主持青春大玩家少年安全輔助營開幕，青少年扮電競角色體驗產生正能力。記者曾增勳／攝影

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