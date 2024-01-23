少年安輔營120生扮電競角色 張善政：提升法治勿蹈不法

學生寒假到來，桃園市長張善政今天上午出席「青春大玩家‧玩轉新世代」少年安全輔助營開幕， 戴上AR眼鏡透過互動影片化身電競角色宣導青少年勿涉不法行為，張善政說，希望透過電競方式讓青少年體驗社會中各種不同的角色，感受學校以外的複雜環境，學習如何避免不良的影響，度過一個充實有意義的寒假。

桃園市警局在平鎮南區青少年活動中心，舉辦這項少年安全輔助營開幕儀式，總共120名青少年參加，為期一天，張善政由市警局長吳坤旭、青年局長侯佳齡、社會局長陳寶民及警友會理事長吳嘉隆等人陪同主持開幕，市張善政與吳坤旭等人戴上AR眼鏡，透過互動影片，化身電競角色帶領青少年共同對抗不法的邪惡勢力，鼓勵青少年學生參加安全輔助營充實寒假。

張善政表示，為貼近青少年流行脈動，市警局利用電競的輔助、鬥士、射手、刺客、法師及坦克等角色，讓青少年利用電競不同角色，體驗哪些是好人、哪些是壞人，不要做壞人，在正道正能量下，豐富學習多彩多姿，不要涉入歧途，希望激發青少年增加反毒品、反詐欺、反性剝削、反幫派暴力、反校園霸凌及網路安全等能力，未來市府也會在暑假辦理彈性、多元化活動，讓青少年充實寒暑假生活。