今天苗栗平地最冷4.6度 低溫關懷昨晚12名無家者入住

入冬最強寒流來襲，今天清晨平地最低溫在苗栗縣三灣鄉攝氏4.6度，縣府啟動低溫關懷行動，昨晚提供12名無家者臨時夜宿友善旅館及避寒專車，關懷行動將持續至這波寒流25日結束。

苗栗地區受寒流影響，溫度直直，中央氣象署發布今天清晨最低溫在三灣鄉，縣府因應低溫關懷行動，社會處與警察局合作，在全縣7個街友熱點巡邏，協助街友入住臨時避寒場所，昨夜有12人入住。

縣府社會處統計，昨夜入住人安基金會苗栗平安站（苗栗市天雲街27號，電話037-357045）4人，苗栗市正德愛心廚房避寒專車（苗栗市新都街30號，電話037-357045）3人，及苗栗市、頭份市、竹南友善旅館5人。

縣府也呼籲若發現街友長期露宿在車站、公園、地下道等公共場所，請主動協助勸導至臨時避寒場所，或通報社會處037-332053、1999為民服務專線，提供相關社會福利服務。