桃園麻將館噪音菸味擾鄰社區不忍了 建管處罰不怕…拆！

桃園市政府建管處今天表示，近來室內休閒活動場館業如麻將館盛行，但衍伸出不少社區安寧問題，且該等場館如無依規定提出室內裝修申請，消費者的安全無「法」把關。建管處常獲民眾反映，今日派員對桃園區一處違反室內裝修的麻將館，執行強制拆除。

建築管理處說明，這次拆除的麻將館為民眾檢舉擾鄰案件，位於都市計畫住宅區內，營業時間至凌晨，深夜伴隨著賭客大聲喧嘩、抽菸等擾鄰的惡劣行為，附近居民忍無可忍，去年11月建管處獲報後，隨即派員前往稽查，發現有該業者違規室內裝修，且未申辦建築物用途變更，當場勒令停止使用，要求限期將建築物恢復原狀，期間建管處也未鬆懈，採取緊迫盯人不斷複查的方式，惟業者遲未改善，已踩到法令底線隨即開罰，建管處不僅開罰，今日更派員強制執行室內裝修拆除，也要讓業者明瞭市府貫徹住宅區靜鄰專案的決心。

建管處長莊敬權表示，靜鄰專案自去年9月啟動，優先執行住宅區擾鄰閃爍招牌拆除，頂樓違規加蓋掃除，也包括暢通阻礙人行空間的違建，接下來針對住宅區違規開設的休閒會館、麻將館、棋牌社等場所將加強稽查，讓違規業者無所遁形，一旦涉及建築物公共安全，絕不妥協，建管處除依法開罰，也會移送地檢署、斷水斷電及強制拆除。