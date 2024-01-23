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苗栗小確幸！敬老禮金首發 縣府臨時人員薪水領月頭錢

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦重要政見敬老禮金，今天宣布春節首發到位。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦重要政見敬老禮金，今天宣布春節首發到位。記者范榮達／攝影

苗栗縣長鍾東錦重要政見敬老禮金春節首發1000元，鍾東錦今天宣布到位，此外，縣府408名臨時人員2月起比照公務人員薪水領「月頭錢」，2月1日過年前，可以領到5萬7000餘元的2個月薪水，他們直呼小確幸！

敬老禮金縣府編列2000元，公所編列1000元經費，分別於春節、端午節及重陽節前核發，每人每節1000元，鍾東錦今天上午參加苗栗市公所、市農會舉辦貓裏豐味農民節嘉年華，及自動存、提補摺機揭幕活動，宣布敬老禮金首發到位。

縣府社會處長楊文志說，敬老禮金發放，縣府首創多元金融帳戶，整理40幾家金融機構，發放對象任何帳戶，都可以匯款，共有9萬4351人完成建置，但因系統不一樣，匯款附註欄位顯示敬老禮金、春節禮金、敬老年金或空白，另有6504人沒有帳戶資料，即日至3月1日，由公所通知領取現金。

此外，農曆春節將屆，鍾東錦認為縣府員工約1萬人，目前除了臨時人員不是領月頭錢，其餘每個月初薪水都可以入帳，指示財政處等相關單位在合法的前提下，研議比照發放月頭錢。

縣府臨時人員613人，因計畫經費來源不同，其中205人薪水領月頭錢，408人月底領薪，縣府秘書長陳斌山隨即召集財政處長郭春美、行政處長許淑娥等人開會，敲定縣府中央或地方計畫型的臨時人員，2月1日都可以領到1月、2月的薪水，臨時人員基本工資2萬8569元，2個月就有5萬7138元薪水進帳。

縣府特別提醒長輩，避免不肖人士假借敬老禮金名義詐騙，請長輩千萬不要隨意提供身分證及印章給陌生人代領，政府也不會通知到自動櫃員機（ATM），或網路銀行操作設定，敬老禮金任何疑問，請洽公所、縣民專線1999，或社會處老人福利科037-559642。

薪水 鍾東錦 春節

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