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迎龍年 三義木雕館「紋新雕龍」木雕展 Q版龍吸睛

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
三義木雕博物館即日起至4月14日在一館地下室推出「紋新雕龍」龍年主題袖珍木雕展。圖／苗栗縣政府提供
三義木雕博物館即日起至4月14日在一館地下室推出「紋新雕龍」龍年主題袖珍木雕展。圖／苗栗縣政府提供

迎接龍年到來，苗栗縣文化觀光局三義木雕博物館即日起至4月14日在一館地下室推出「紋新雕龍」龍年主題袖珍木雕展，展出60餘件小型木雕創作，木雕館歡迎喜愛木雕藝術的愛好者前來欣賞；今年春節期間，三義木雕館除了小年夜、除夕2天休館，其餘時間正常開放。

文觀局指出，這次聯展由台灣藝術大學雕塑系楊北辰教授策畫，參展藝術家包括國內知名木雕藝術家韓旭東、楊北辰、賴永興、董旻晋及三義木雕名家陳德隆、張信裕、盧建安，另外還有旅台日籍藝術家阿部乳坊、芝田典子、台灣新生代新銳木雕藝術家張士飛、江孟禧、袁心元及畢業於台藝大、大葉大學的優秀青年木雕家，創作者涵蓋國內資深、新銳與青年3個不同世代的木雕家共67人，一起以具有視覺親切感的袖珍木雕作品進行創作對話。

三義木雕館指出，展覽袖珍概念的靈感，源於夏威夷大學的馬莫魯·賽托、佛雷德·羅斯特發起的鞋盒雕塑展，要求藝術家將他們的創作限制在30.5x22.5x12.5公分內；袖珍雕塑是種微型化空間的立體作品，如過往皇宮貴族手上玩耍的觀賞物，同時也是藝術家能夠短時間內將靈感化為實體的作品。

木雕館指出，「紋新雕龍」龍年主題袖珍木雕展以2024年農曆年新年生肖動物「龍」為創作主題，展出的每位藝術家作品創作發想都 蘊含一句通俗或自創的龍年吉祥祝語，呼應台灣傳統年節文化中的「賀歲」與「祈願」的美好傳統，期待年節假期到三義木雕館走春觀展的民眾，能用藝術來迎接美好的新年。

三義木雕博物館即日起至4月14日在一館地下室推出「紋新雕龍」龍年主題袖珍木雕展。圖／苗栗縣政府提供
三義木雕博物館即日起至4月14日在一館地下室推出「紋新雕龍」龍年主題袖珍木雕展。圖／苗栗縣政府提供
三義木雕博物館即日起至4月14日在一館地下室推出「紋新雕龍」龍年主題袖珍木雕展。圖／苗栗縣政府提供
三義木雕博物館即日起至4月14日在一館地下室推出「紋新雕龍」龍年主題袖珍木雕展。圖／苗栗縣政府提供
三義木雕博物館即日起至4月14日在一館地下室推出「紋新雕龍」龍年主題袖珍木雕展。圖／苗栗縣政府提供
三義木雕博物館即日起至4月14日在一館地下室推出「紋新雕龍」龍年主題袖珍木雕展。圖／苗栗縣政府提供

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