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竹市和平路常積淹水 市府規畫雨水下水道工程決標

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市和平路段巷內遇到大雨常積水，市府規畫在和平路上採明挖方式施設雨水下水道、連接管及相關配合工項；該工程日前順利決標，經費約1900萬元，預計5月底開工。圖／新竹市政府提供
新竹市和平路段巷內遇到大雨常積水，市府規畫在和平路上採明挖方式施設雨水下水道、連接管及相關配合工項；該工程日前順利決標，經費約1900萬元，預計5月底開工。圖／新竹市政府提供

新竹市和平路段巷內地勢較低、排水不易，遇到大雨常積水，市府推動公共建設，今指出，經通盤檢討，規畫在和平路上採明挖方式施設雨水下水道、連接管及相關配合工項；該工程日前順利決標，經費約1900萬元，預計5月底開工，施工範圍自西大路、和平路口起，沿和平路中軸施作約157公尺的雨水下水道，預計11月底完成雨水下水道及雨水連接管佈設，屆時將有效降低區域淹水風險，保障居民生命財產及安全，增進區域防洪能力。

高虹安說，雨水下水道工程是看不見的隱形建設，卻是都市防洪治水的重點工作，市府將區域排水改善列為重點項目，極力推動下水道工程，這次和平路雨水下水道工程完工後將能有效地降低水患危害，提供市民安全、宜居的城市環境。

工務處指出，竹市和平路段巷內遇大雨容易發生積淹水，經市府規畫「和平路B21支線（B21~B21-4）雨水下水道工程」，將於和平路上採明挖方式施設雨水下水道、連接管及相關配合工項，以幫助巷道內加速排水，再藉既有的B幹線導排至雷公圳，優先改善該路段下游端澇情，後續再逐步向上游端施作。

工務處表示，該工程第二標將沿續和平路施作至竹光路口，並將下水道佈設至經國路口，將適時滾動式檢討施設成果，並積極向中央爭取預算，逐步完善竹市雨水下水道建設、增進整體區域防洪能力。

工務處說明，施工期間難免帶來噪音及交通不便等問題，為減少民眾的不便與困擾，市府確實要求並督導承包廠商遵守相關施工規定，以利工程如質如期順利完工，也請市民共同配合相關交通維護措施，減少施工期間對市民日常生活的衝擊。

新竹市和平路雨水下水道工程決標。圖／新竹市政府提供
新竹市和平路雨水下水道工程決標。圖／新竹市政府提供

雨水 淹水 高虹安

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