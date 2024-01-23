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桃園復興下雪白色美景 張善政：上山交通管制應變防災
強烈冷氣團來襲，桃園市復興區今天清晨下起今年第一場雪，許多遊客上山追雪，桃園市長張善政上午表示，復興區下雪，市府防災應變中心都在隨時監控，下雪部分學校該停班該停課都已做好預備措施，幾個學校按部就班停課，警方也對上山交通做管制，做好保障市民安全。
強烈冷氣團來襲，桃園市復興區後山今天凌晨低溫下探0處以下，至清晨4 時多，復興區後山相繼飄察雪，遊客追雪十分興奮，山區民宿、景點鋪滿一層銀色世界美景。
張善政今天上午參加市警局辦理「青春大玩家玩轉新世代」少年安全輔助營開幕，他接受媒體聯訪針對復興下雪作出回應。
張善政表示，市府防災應變中心都在隨時監控復興山區下雪狀況，已跟復興區長、幾位里長及教育局連絡，預計溫度到一個很低程度，今天凌晨復興山那邊到0度，清晨五時下雪，市府按表操課，首先復興區長宣布幾個高度比較高的里停班、幾個學校停課，一切都在我們規劃掌握中，警方對上山進行交通管制，上山交通道路比較溼滑，保障市民安全，目前山上未傳災情。
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