公共運輸不健全 芎林鄉親盼搭竹北免費公車

新竹縣芎林鄉綠獅重劃區因位於竹北、芎林交界處，近年湧入不少年輕家庭，其中綠獅社區約遷入800戶，但當地缺乏公車，許多居民希望能搭乘竹北第60和61路免費市民公車。竹北市長鄭朝方昨與芎林鄉長黃正彪共同會勘，認為可在社區的富林路增設站點，但需研議配套。

新竹縣議員鄭昱芸指出，去年就有綠獅社區居民不斷陳情通勤和通學不便，希望基於共同生活圈，能搭乘竹北免費公車。

竹北市公所樂見免費公車能不增加營運成本就可服務芎林鄉親，昨安排會勘，市長鄭朝方提出公車進入綠獅社區後有局部路段需畫單側紅線、富林路實際站點位置、路權與客運業者競合及代表會支持等配套問題。

但這些配套有待相關單位協助，如新竹區監理所就表示，竹北免費市民公車設站權限在市公所，要詢問客運業者，沒意見就可設置。

黃正彪說，順應芎林鄉親期盼，動線和配套措施等竹北市公所評估後，芎林鄉公所會全力配合。