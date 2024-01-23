改善舊大樓安全 竹市推3燈2器1門升級2.0

新竹市政府推動老舊大樓建築物「3燈2器1門」施作、檢修和更新補助2年，市長高虹安昨宣布升級為2.0版，今年補助對象擴大至2003年12月31日前領得使用執照且消防安全設備不合格的6樓以上大樓，並可選擇裝設無線連動型住警器。

「3燈」為緊急照明燈、避難方向指示燈和出口標示燈，「2器」為滅火器及獨立式住警器，「1門」是防火門，都是大樓火災逃生的重要避難裝置。

消防局指出，竹市列管老舊公寓大樓497棟，完成「3燈2器」施作309棟，申請率62.17%，檢修申報完成施作為188棟，申請率37.82%，「防火門」更新計101件，申請率20.32%，已有效改善老舊大樓安全。

高虹安說，市府相關補助額度為全國第2、非六都第1，今年編列1700萬預算，延續辦理補助且升級為2.0版，不僅補助對象擴大，連動住警器也讓大樓發生火災不再是孤島，全棟都能接收警示，未來評選優良公寓大廈時也是重要評選指標之一。

消防法規定，住戶有設置並維護消防安全設備之義務。竹市府2022年起補助對象為1995年6月27日前領得使用執照的老舊大樓，都發處認為，今年放寬補助申請年限，申請率可望成長。