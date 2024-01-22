寒流襲台山區學校是否放低溫假？新竹縣政府這樣說

寒流來襲，中央氣象署發布低溫特報，今天起至24日受寒流影響，各地均有10度以下氣溫發生的機率，全台恐再成為「凍番薯」。繼台北市陽明山國小宣布低溫假後，桃園市復興區三光國小、高義國小擔心氣溫過低，幼兒課後留園已決定明後兩天停課。新竹縣政府則表示，學校若有需求，可依天然災害停止上班及上課作業辦法通報。

有鑑於2016年霸王寒流來襲期間，尖石、五峰天降大雪、路面冰封，甚至沿路積雪超過30公分、寸步難行。新竹縣政府表示，本次寒流來襲，新竹縣政府所屬學校是否放假，將由學校依實際情形評估是否影響通行、上課安全後通報縣府。

新竹縣政府強調，縣府將以學童、家長、老師安全為最優先考量，學校評估後若有需求，可依照天然災害停止上班及上課作業辦法通報教育局備查，目前尚無接到學校提報需求，後續將依學校回報情形滾動式修正。