人行道窄、建築老…桃園舊城區改造 景福宮拚2年重生

桃園推動舊城再生，首波以信仰中心景福宮為核心，今年將同時進行人行空間和店家立面改善工程，後續再擴展到桃園區中正路、東門溪、中壢中正公園、仁海宮等地。當地商圈和民代樂觀其成，也呼籲市府盡速訂出具體時程，讓老城重現昔日繁華。

桃園和中壢2個舊城區市容亟待翻轉，市府「未來城市空間發展會報」陸續推出老城區改善計畫，其中，景福宮為桃園市區最早開發地區，近年面臨人行空間不足、周邊建築老舊、陳年招牌有礙觀瞻等問題。

市府都發局規畫今年拓寬景福宮左右兩側店家前的人行空間，從現況70至80公分的寬度，拓寬至2至3.5公尺，另廟前中山路與中正路口縮短行人穿越馬路距離，並移除阻礙通行的電箱、電桿，計畫獲內政部2400萬元補助，預計年底完工。

都發局也預計2025年8月前，陸續完成景福宮兩側店家立面修繕，包括招牌、建築物外牆、管線清理等工程，只要是景福宮周邊合法建築物，有修繕意願且完成自主整合者，市府將全額補助。

市長張善政今到場現勘，強調今年底一定會完成「行」的安全，再陸續協助附近店家拉皮，未來桃園將無新舊城區差別。

博愛商圈理事長蘇美樺指出，景福宮人潮與26年前差距甚遠，儘管廟方推動不少活動吸引香客慕名前來，但人行道窄小、騎樓高低差大等結構問題遲遲無法解決，對市府願意重視改造拭目以待，相關單位也需更努力加速期程。

議員黃瓊慧肯定市府做法，也呼籲拉皮工程完工後，文化局應進駐，輔導景福宮周邊店面變成環形設計聚落，並串聯老城區景點，以跨局處力量推廣整合。