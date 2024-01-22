公共運輸未健全 芎林鄉親盼搭竹北市免費公車通勤上學

新竹縣芎林鄉綠獅重劃區因位於竹北、芎林交界處，近幾年湧入不少年輕家庭，其中綠獅社區約有800戶遷入，但大眾運輸發展尚未完全，近來許多居民紛向竹北市公所陳情，希望也能搭乘竹北60和61路的免費市民公車通勤和上學。竹北市長鄭朝方今天也與芎林鄉長黃正彪共同前往會勘，雙方認為可在富林路增設站點接送芎林鄉民，但還有些配套措施需要研議。

新竹縣議員鄭昱芸指出，由於綠獅重劃區移入許多外來人口，綠獅社區已有3千多人遷入，但公共運輸尚未健全，因此去年開始就有居民不斷陳情，希望基於共同生活圈，能搭乘竹北60和61路免費公車，其中有一班車發車時間為6點33分，許多家長也希望能讓孩子搭乘公車通勤到竹北念書。

鄭朝方表示，基於竹北、芎林為共同生活圈，他樂見竹北免費市民公車在不需要額外增加營運成本之下，一併服務芎林綠獅社區的鄉親，由於竹北市免費市民公車進入綠獅社區迴轉的路徑上，有局部路段需要做單側的紅線畫設、富林路的實際站點位置，以及路權部分有無跟客運業者競合等問題，需要跟縣府等單位確認，且也要尊重竹北市民代表會的意見才能妥適推動。

竹北市代會主席林啟賢認為，如果免費市民公車延伸路線不是太長、不用繞路也不增加成本，他個人支持擴大服務。新竹縣交通旅遊處也表示，若沒有跟客運業者有競合的問題，他們也樂見其成。

黃正彪說，順應芎林鄉親的期盼，動線和配套措施等市公所評估後，芎林鄉公所會全力配合。

竹北市公所公用事業課指出，竹北市民免費公車第60和第61路，平日每天早晚共2班從縣治區發車前往東海，便利上、下班通勤族，最終站就在綠獅社區前方約500公尺，車抵達終點後迴轉。

新竹區監理所表示，因為竹北市的是免費的市民公車，所以設站點的權限在於市公所，目前公路客運有5614、5615、5615a經過名稱為「上山站」的綠獅社區，如果竹北市公所函詢可否設站，他們會先行文相關業者評估會不會影響業者，如果業者沒有意見，就可設置。