復興拉拉山下探6度防寒災 區長：達紅色警戒後山4校將停班課

強烈冷氣團來襲，桃園市復興山區及拉拉山山區今天下午持續低溫不到10度，愈晚愈冷，復興區長蘇佐璽率先開設三級災害應變中心，區公所會同農會了解山區水果作物防寒措施，區長蘇佐璽表示，強烈寒流到來，稍晚如果中央發布紅色低溫警戒，後山華陵、高義、三光3里的巴陵、光華、高義、三光4所國小及附設幼兒園、復興幼兒園華陵分班可望宣布明天停班課。

其中，桃園市復興區三光國小、高義國小擔心氣溫過低，幼兒課後留園已決定明後兩天停課。

這波強烈冷氣團，中央氣象局預估今夜至明、後天低溫下探6度以下，桃園市復興山區及拉拉山國家森林遊樂園今天下午之後，低溫持續最低6 度上下，濕度逾90%，愈晚愈冷，深夜至清晨可能降雪，復興區公所召開災害應變會議，開設三級災害應變中心，要求各里注意農作物寒害通報及道路、協助獨居老人安置等措施。