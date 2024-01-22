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復興拉拉山下探6度防寒災 區長：達紅色警戒後山4校將停班課
強烈冷氣團來襲，桃園市復興山區及拉拉山山區今天下午持續低溫不到10度，愈晚愈冷，復興區長蘇佐璽率先開設三級災害應變中心，區公所會同農會了解山區水果作物防寒措施，區長蘇佐璽表示，強烈寒流到來，稍晚如果中央發布紅色低溫警戒，後山華陵、高義、三光3里的巴陵、光華、高義、三光4所國小及附設幼兒園、復興幼兒園華陵分班可望宣布明天停班課。
其中，桃園市復興區三光國小、高義國小擔心氣溫過低，幼兒課後留園已決定明後兩天停課。
這波強烈冷氣團，中央氣象局預估今夜至明、後天低溫下探6度以下，桃園市復興山區及拉拉山國家森林遊樂園今天下午之後，低溫持續最低6 度上下，濕度逾90%，愈晚愈冷，深夜至清晨可能降雪，復興區公所召開災害應變會議，開設三級災害應變中心，要求各里注意農作物寒害通報及道路、協助獨居老人安置等措施。
蘇佐璽表示，至今天下午復興山區持續溫度偏低，拉拉山區6度，尚未降雪，因應明（23日）、後天低溫下探如果華陵、拉拉山下雪，造成道路中斷，要求各里立即聯繫區公所或工務段立即搶修，復興全區獨居老人111人，各里辦公處逐一聯絡老人叮嚀注意寒流及協助安置，協助農民通報寒害災損申請補助。
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