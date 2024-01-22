苗消救人增添利器 苗栗市玉清宮捐贈350萬消防器材
苗栗市玉清宮今天捐贈縣政府消防局350萬元的消防器材，其中6組車禍救援平台，配備在國道1號、3號及台61線沿線，縣長鍾東錦、消防局長匡夢麟期許消防人員再精進技術搶救人命。
玉清宮捐贈2台空氣瓶灌充機、6組車禍救援平台，及1艘救生艇，今天捐贈典禮，玉清宮董事長魏俊傑、鍾東錦及匡夢麟等人代表，魏俊傑表示拋磚引玉，鍾東錦、匡夢麟則有所期許。
匡夢麟說，國1、國2高速公路，及台61西濱快速道路，大車來往頻繁，且速度較快，有了救援平台，消防人員可以穩固站立平台，破壞車體救出傷患，避免車體高度落差墜落傷害的風險，提升獲救存活率，將配置頭份、竹南、後龍、三義、通霄、苑裡消防分隊。
另一方面，消防局致力精進救護技術，去年高級救護技術員（EMT-P）訓練名額50人，苗栗就派出10人，全部都合格，還拿下結訓成績第一名，今年還會再擇優選訓10人，技術、器材都能到位救人。
鍾東錦認為救援平台，將會發揮很大的車禍救援作用，此外，太太陳美琦是護士出身，曾現場救人，緊急救護的技術很重要，EMT-P受訓後的消防人員回來後，希望成為種子，消防局並推廣到企業、工廠、機關、學校、團體，以備不時之需，隨時隨地可以救人。
消防局指出，空氣瓶灌充機有助於救災空氣瓶灌充足量的空氣，運用在有危險害性毒性氣體及致癌粉塵災害現場執行滅火與人命救援任務，保護消防員肺部與呼吸道安全，配置在三義及後龍分隊；救生艇則可因應豪大雨淹水地區救援，配置苑裡分隊汰換老舊救生艇。
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