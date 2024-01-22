苗消救人增添利器 苗栗市玉清宮捐贈350萬消防器材

苗栗市玉清宮今天捐贈縣政府消防局350萬元的消防器材，其中6組車禍救援平台，配備在國道1號、3號及台61線沿線，縣長鍾東錦、消防局長匡夢麟期許消防人員再精進技術搶救人命。

玉清宮捐贈2台空氣瓶灌充機、6組車禍救援平台，及1艘救生艇，今天捐贈典禮，玉清宮董事長魏俊傑、鍾東錦及匡夢麟等人代表，魏俊傑表示拋磚引玉，鍾東錦、匡夢麟則有所期許。

匡夢麟說，國1、國2高速公路，及台61西濱快速道路，大車來往頻繁，且速度較快，有了救援平台，消防人員可以穩固站立平台，破壞車體救出傷患，避免車體高度落差墜落傷害的風險，提升獲救存活率，將配置頭份、竹南、後龍、三義、通霄、苑裡消防分隊。

另一方面，消防局致力精進救護技術，去年高級救護技術員（EMT-P）訓練名額50人，苗栗就派出10人，全部都合格，還拿下結訓成績第一名，今年還會再擇優選訓10人，技術、器材都能到位救人。

鍾東錦認為救援平台，將會發揮很大的車禍救援作用，此外，太太陳美琦是護士出身，曾現場救人，緊急救護的技術很重要，EMT-P受訓後的消防人員回來後，希望成為種子，消防局並推廣到企業、工廠、機關、學校、團體，以備不時之需，隨時隨地可以救人。