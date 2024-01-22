苗栗縣春節計程車加價 小年夜至初五加收3成

苗栗縣政府今天公告春節計程車加價方案，縣內計程車將於2月8日（小年夜）凌晨0時起至2月14日（農曆元月初五）晚間12時止，調整運價，按原收費方式加收3成。

苗栗縣政府表示，春節將至，縣內計程車於春節7天連假期間實施加價，按原規定收費方式加收3成，並自2月15日凌晨0時起恢復原規定收費。

縣府指出，原規定收費方式分為日間（清晨6時至晚間11時止）及夜間（晚間11時至翌晨6時止）運費。日間的計程運價，起程1250公尺新台幣100元，續程每200公尺5元；夜間計程運價為起程1250公尺120元，續程每200公尺5元。此外，時速低於5公里時，採計時運價，每80秒5元。

縣府提醒民眾多加留意，避免春節期間衍生乘車爭議，如遇計程車未依規定收費或拒載等情事，可撥打申訴電話給新竹區監理所或苗栗縣政府服務專線，維護自身乘車權益。