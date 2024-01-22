快訊

國會選舉隱形的關鍵一票...陳超明力挺韓江配 對於藍白合議題這麼說

長榮航機師取得罷工權！部分旅行不便險保單即刻起不賠

苗栗縣春節計程車加價 小年夜至初五加收3成

中央社／ 苗栗縣22日電

苗栗縣政府今天公告春節計程車加價方案，縣內計程車將於2月8日（小年夜）凌晨0時起至2月14日（農曆元月初五）晚間12時止，調整運價，按原收費方式加收3成。

苗栗縣政府表示，春節將至，縣內計程車於春節7天連假期間實施加價，按原規定收費方式加收3成，並自2月15日凌晨0時起恢復原規定收費。

縣府指出，原規定收費方式分為日間（清晨6時至晚間11時止）及夜間（晚間11時至翌晨6時止）運費。日間的計程運價，起程1250公尺新台幣100元，續程每200公尺5元；夜間計程運價為起程1250公尺120元，續程每200公尺5元。此外，時速低於5公里時，採計時運價，每80秒5元。

縣府提醒民眾多加留意，避免春節期間衍生乘車爭議，如遇計程車未依規定收費或拒載等情事，可撥打申訴電話給新竹區監理所或苗栗縣政府服務專線，維護自身乘車權益。

計程車 春節 苗栗縣

延伸閱讀

竹南警春節交通加強五項違規取締 路過駕駛要當心荷包

影／小黃遭追撞司機下車查看 公車急煞7名乘客受傷送醫

去年有人賺10萬…搶春節「煙火財」 鄭州上千人排隊辦證

長榮機師擬春節啟動罷工規畫 旅行公會：罔顧旅客權益

相關新聞

竹市推「3燈2器1門」升級2.0 擴大補助老舊大樓防火裝置

新竹市政府推動6樓以上老舊大樓火災逃生避難裝置，針對老舊大樓建築物提供「3燈2器1門」消防設備更新補助及首次檢修申報補助...

竹南警春節交通加強五項違規取締 路過駕駛要當心荷包

今年農曆春節連續假期即將到來，預期各地返鄉及遊玩人潮勢必增加，苗栗縣竹南警分局針對易壅塞道路路段及旅遊景點，近日邀集各相...

就業市場活絡！桃竹苗餐飲零售業1人有13個工作機會

年關將近，就業市場活絡，各家企業廠商紛紛釋出招募人才的需求，今年1月桃竹苗轄區廠商的求才需求數較去年成長約1成3，求供倍...

2月8日至14日春節期間 苗栗小黃加收3成

苗栗縣今年農曆春節期間計程車加價收費，縣政府今天公告，除夕前一天2月8日零點至大年初五2月14日深夜12點，按原規定收費...

竹市首場聯合徵才將登場 這家公司釋出月薪7萬職缺

年關將近，就業市場活絡，各家企業廠商紛釋出招募人才的需求，依勞動部勞動力發展署就業服務資訊系統顯示，今年1月起桃竹苗轄區...

苗栗縣大桃坪土資場案2次環評審查 自救會到場抗議

苗栗縣造橋鄉大桃坪土資場案今天上午將在環保局召開第二次環境評估審查會，自救會一早集結20多位鄉親到場拉白布條抗議，表達堅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。