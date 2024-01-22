竹南警春節交通加強五項違規取締 路過駕駛要當心荷包

今年農曆春節連續假期即將到來，預期各地返鄉及遊玩人潮勢必增加，苗栗縣竹南警分局針對易壅塞道路路段及旅遊景點，近日邀集各相關單位共同會勘，研擬便民疏導措施及必要管制作為，期間並將加強五項違規取締，路過駕駛要當心荷包出血。

竹南警分局指出，這次加強重要節日安全維護工作期程自2月1日22時至2月15日24時止，為期15日，交通疏導重點期程為2月8日起至2月14日止，為期7日。針對春節期間轄區易壅塞路段，近日已會同公路總局苗栗工務段、高速公路局中區養護工程分局、國道公路警察局第二公路警察大隊以及苗栗縣政府工務處、文化觀光局與竹南鎮公所、後龍鎮公所、造橋鄉公所等單位，前往轄區台61線沿線平交路口、台13甲線、台72線等重要路段(口)、旅遊景點（龍鳳漁港、好望角風景區及塭子頭紅樹林生態保護園區）及大型廟宇等處辦理會勘。

因應春節連假研擬相關交通疏導及管制措施，確保民眾於春節期間有良好用路體驗，並能愉快返家與親友團聚。此外，春節期間將加強「酒後駕車」、「闖紅燈」、「嚴重超速」、「汽車不禮讓行人」及「無號誌路口未依規定停車再開」等交通違規取締，以防制交通事故發生，維護安全用路環境。

呼籲春節連續假期間，酒後請找親友、專職代駕或搭乘計程車等，切勿酒後駕車；外出遊玩人車眾多，敬請配合警方交通疏導管制措施，並可先下載警政署警政服務APP，即時掌握最新路況消息。