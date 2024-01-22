竹市推「3燈2器1門」升級2.0 擴大補助老舊大樓防火裝置
新竹市政府推動6樓以上老舊大樓火災逃生避難裝置，針對老舊大樓建築物提供「3燈2器1門」消防設備更新補助及首次檢修申報補助及防火門，市長高虹安今說，今年市府編列計1700萬元預算，將延續辦理補助且升級為2.0版，補助對象擴大至2003年12月31日前領得使用執照且消防安全設備不合格的6樓以上大樓，並提供無線連動型住警器供受補助對象選擇。
市府今開記者會，高虹安說，市府推行老舊大樓防火逃生設備，相關補助額度為全國第二、非六都第一，專案自2022年8月至去年底，據統計「3燈2器」逾300棟、「防火門」逾100件施作完成，有效改善老舊大樓安全。
高虹安說明，市府推出「3燈2器1門」老舊大樓補助案，連動式住警器讓大樓發生火災時不再是孤島，災害發生時能讓全棟都能接受到警示，今年市府將延續辦理補助且升級為2.0版，未來在評選優良公寓大廈時也是重要評選指標之一，鼓勵符合補助資格的大樓住戶向市府提出申請，共同提升老舊大樓基本消防安全。
消防局表示，「3燈」為緊急照明燈、避難方向指示燈、出口標示燈，「2器」為滅火器、獨立式住警器。依消防法第6條規定，住戶有設置並維護消防安全設備之義務。2022年起所推專案補助主要對象為1995年6月27日前領得使用執照的老舊大樓，先將住戶遇到火災時，初期應變所需的警報、滅火及避難逃生等基本功能先補足，透過檢修申報體檢後，逐步輔導修繕所有消防安全設備。
消防局說明，今年補助對象擴大至2003年12月31日前領得使用執照且消防安全設備不合格的6樓以上大樓，同時提供無線連動型住警器供受補助對象選擇，該型式住警器只要其中1個住警器偵測到火災，將同時連動其它的無線住警器一起發出起火處所名稱之警報語音，有利於通知相關樓層人員發生火災的區域位置，以利人員進行滅火、避難引導等火災初期應變，以降低火災傷亡，保障大樓居民基本消防安全。
消防局表示，符合補助資格的大樓，請盡速提出申請及洽詢，消防局（各大隊、分隊、局本部）、都發處及各區公所均可索取紙本申請書，新竹市府、消防局、都發處及各區公所等官網均可下載申請表單。此方案申請通過完成安裝後，並不會再有設備廠商至社區進行收費或宣稱要額外維護費用，如有疑問均可詢問消防局，避免遭受詐騙。
另外，市府都發處表示，竹市有許多老舊大樓防火門長時損壞或遺失，如遇到火警時，火勢容易擴大延燒且濃煙流竄到各樓層，造成民眾無法利用樓梯逃生，自2022年起即對1995年6月27前領得使用執照的老舊公寓大廈補助防火門修繕更新，以利完成相關公安申報作業。今年放寬建築物於2003年12月31日前領得使用執照的建築物可申請補助，呼籲市民踴躍提出申請防火門修繕申請。
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