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就業市場活絡！桃竹苗餐飲零售業1人有13個工作機會

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
今年1月桃竹苗轄區廠商的求才需求數較去年成長約1成3，求供倍數達2.48倍，其中「餐旅、零售及其他場所服務經理人員」需求最高，求供倍數高達13.57倍。圖／竹北就業中心提供
今年1月桃竹苗轄區廠商的求才需求數較去年成長約1成3，求供倍數達2.48倍，其中「餐旅、零售及其他場所服務經理人員」需求最高，求供倍數高達13.57倍。圖／竹北就業中心提供

年關將近，就業市場活絡，各家企業廠商紛紛釋出招募人才的需求，今年1月桃竹苗轄區廠商的求才需求數較去年成長約1成3，求供倍數達2.48倍，其中「餐旅、零售及其他場所服務經理人員」需求最高，求供倍數高達13.57倍，竹北就業中心表示，這次協助1名退休的竹科技術員，退休再就業錄取到廚房後場擔任洗碗員，開創人生第二春。

根據勞動部勞動力發展署就業服務資訊系統顯示，今年1月桃竹苗轄區廠商的求才需求數較去年成長約1成3，求供倍數達2.48倍，也就是每位求職者有將近2.48個工作機會選擇；其中「餐旅、零售及其他場所服務經理人員」需求最高，求供倍數高達13.57倍，本項職缺行業以「批發及零售業」及「住宿及餐飲業」需求最多。

59歲的彭春美在台積電擔任技術員長達20多年，111年4月退休後，不想賦閒在家，報名參加委外訓練「港式茶餐廳小資創業班」課程，結訓後經竹北就業中心運用「疫後改善缺工擴大就業方案」，並陪同面試推介她錄取了添好運擔任廚房後場洗碗員的工作，開創人生第二春。

竹北就業中心說，無餐飲實際經驗的彭春美，即便與過去技術員工作相同需要配合日夜排班，至今仍適應頗佳，退休再就業的她已穩定就業超過三個月。

桃竹苗分署表示，桃竹苗地區光是旅宿業及餐飲業專案職缺就有1491個，為鼓勵民眾從事缺工專案職缺，推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，同時還積極推動「專案缺工就業獎勵」，民眾若有特殊身分如中高齡、身心障礙者、二度就業婦女、獨力負擔家計者等失業勞工，經過各分署就業中心推介並成功就業滿30日，每月獎勵1萬元。

相關「疫後改善缺工擴大就業方案」資訊，可至台灣就業通網站「疫後改善缺工擴大就業方案」專區查詢，亦可撥打免付費專線0800-777-888洽詢。

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