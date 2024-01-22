2月8日至14日春節期間 苗栗小黃加收3成

苗栗縣今年農曆春節期間計程車加價收費，縣政府今天公告，除夕前一天2月8日零點至大年初五2月14日深夜12點，按原規定收費方式加收3成，2月15日零點恢復原規定收費。

春節將屆，苗栗縣政府今天公告春節期間計程車加價收費方式，至於原規定的收費，上午6點至晚上11點的日間運費，計程運價起程1250公尺100元，續程每200公尺5元，計時運價時速低於5公里時，每80秒5元；晚上11點至隔天上午6點夜間運價，計程運價起程1250公尺120元，續程每200公尺5元，計時運價時速低於5公里時，每80秒5元。

縣府提醒民眾了解春節期間加成收費之規定，以避免衍生乘車爭議，提醒民眾多加留意，如遇計程車未依規定收費或拒載等情事，可撥打申訴電話，新竹區監理所0800-231035，或苗栗縣政府服務專線0985-855186、0921-374099，以維護自身乘車權益。