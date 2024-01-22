竹市首場聯合徵才將登場 這家公司釋出月薪7萬職缺

年關將近，就業市場活絡，各家企業廠商紛釋出招募人才的需求，依勞動部勞動力發展署就業服務資訊系統顯示，今年1月起桃竹苗轄區廠商的求才需求數較去年成長約1成3，當中又以「餐旅、零售及其他場所服務經理人員」需求最高；而竹市2024年首場聯合徵才活動25日將於竹科工業同業公會101會議室登場，這次徵才廠商以科技業與餐飲業為主，共邀32家廠商，釋出1382個職缺，除餐旅零售業，欣興電子也提供工程師職缺月薪上看7萬元，非常吸引人。

桃竹苗分署表示，今年起桃竹苗轄區廠商的求才需求數較去年成長約1成3，求供倍數達2.48倍，也就是每位求職者有將近2.48個工作機會選擇；其中以「餐旅、零售及其他場所服務經理人員」需求最高，求供倍數高達13.57倍，提供求職者以及年後想轉換跑道的求職者選擇參考。

桃竹苗分署舉例，59歲的彭春美從事台積電技術員長達20多年，在2022年4月退休後不想賦閒在家，報名參加委外訓練「港式茶餐廳小資創業班」課程，結訓後經竹北就業中心運用「疫後改善缺工擴大就業方案」並陪同面試推介她錄取了添好運竹北遠百店擔任廚房後場洗碗員的工作，開創人生第二春。無餐飲實際經驗的彭春美，即便與過去技術員工作相同需要配合日夜排班，至今仍適應頗佳，退休再就業的她已穩定就業超過3個月。

另外，竹市2024年首場聯合徵才活動也將於25日登場，此外，竹市府攜手中央共同推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，協助餐飲旅宿業擴大徵才，歡迎轉職勞工、二度就業、中高齡與社會新鮮人積極參與，主動追尋適合自己的工作機會。