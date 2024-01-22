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房客被趕出門...家具路邊堆成垃圾牆

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹縣新豐鄉松林國小周邊保愛街及文林街，近來遭堆置大批家庭垃圾和雜物。圖／居民提供
新竹縣新豐鄉松林國小周邊保愛街及文林街，近來遭堆置大批家庭垃圾和雜物。圖／居民提供

新竹縣新豐鄉松林國小旁保愛街及文林街，近來遭堆置大批家庭垃圾和雜物，綿延長達60公尺，甚至占據半個車道，居民抱怨造成破窗效應，越來越多人亂丟垃圾，不過縣府環保局表示，因是私人財產，無物主同意，無法以廢棄物強制清除，警方將通知傾倒者到案說明。

根據居民陳述，3周前1輛貨車載來垃圾和一箱箱雜物放在路邊，有床墊、櫃子、冰箱和家具等，轉角也有垃圾，造成行車危險；議員何智達說，因房子易主，舊房客不肯搬離，新屋主請人搬出家中物品，他已請環保局和鄉公所清潔隊協調，並請警方物主處理。

不過居民表示，警方上周已貼公告，要求限期1月15日前清完，但直到昨天垃圾都還在，這幾天下雨，紙箱已腐爛發霉，風一吹垃圾開始亂飄，也因破窗效應，不少人過年大掃除就來丟垃圾，再不清理恐成髒亂和治安死角。

警方表示，日前環保局現勘時，認定新屋主委託的清運人及4名清運工已違反廢棄物清理法，將通知5人到案說明。環保局則說，因仍是私人財產，未經同意無法強制清除。

律師錢炳村說，新屋主強制搬除房客物品有風險，若對方咬定值錢物不見，後面訴訟恐糾纏不清，建議透過民事遷讓房屋訴訟，讓法院強制請對方搬，若對方仍不搬，可呈報法院後，直接請搬家公司依廢棄物處理較無爭議。

廢棄物 財產

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