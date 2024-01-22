預計3月動工 新竹少年刑務所職務官舍群修復

全台保存最完整的監獄系統「新竹少年刑務所」，市府規畫歷史建築職務官舍群修復再利用第一期工程，日前決標，預計今年3月底動工、2026年完工，將修復8棟歷史建築，與2021年修復的市定古蹟演武場串聯，成為完整藝文場域。

市府昨指出，新竹少年刑務所1926年設立，前身為台北監獄新竹支所，是當時全台首座專門收容20歲以下少年犯監獄，範圍包括刑務所、職務官宿舍、演武場，前者現址作為新竹監獄與新竹看守所，維持原本機能。

刑務所周邊18棟職員宿舍，被稱作「職務官舍群」，最早建於1922年，之後陸續增建，依職員層級區分等級，內有炊事場、食堂、便所、浴室等生活場所，規模龐大，保存完整。

市府向中央爭取再造歷史現場計畫補助，歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群修復再利用第一期工程，總計畫經費約2億5411萬元，由中央挹注1億5246萬，工期約920天。

市府說，第一期工程預計修復職務官舍群A區、B區共8棟歷史建築，未來同步啟動促參並全面開放。