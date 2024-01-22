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墓地取種復育 瀕危新竹油菊 新埔國小綻放

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣通霄鎮新埔國小「珍稀植物迷你保種園」種植新竹油菊，綻放美麗花朵。圖／林業試驗所提供
苗栗縣通霄鎮新埔國小「珍稀植物迷你保種園」種植新竹油菊，綻放美麗花朵。圖／林業試驗所提供

台灣維管束植物紅皮書列入瀕危等級台灣特有種的新竹油菊，經農業部林業及自然保育署新竹分署、林業試驗所進入墓地取種復育3年，目前已在苗栗縣通霄鎮新埔國小「珍稀植物迷你保種園」等地風華再現。

許多稀有的草本植物生存在開闊野地，少受關注，因棲地開發破壞、氣候環境變遷等因素，族群逐漸減少，林業署新竹分署、林試所啟動「國家植物園方舟計畫」，選定竹苗沿海淺山丘陵的受威脅植物遷地保育，及區域珍稀植物就地保育，其中，新竹油菊初步展現成果，「開得特別熱閙亮眼」。

林業署新竹分署長夏榮生分享，新埔國小「珍稀植物迷你保種園」的新竹油菊已綻放美麗油亮的小黃花，「山貓森林」今年2月種下新竹油菊，更有數大之美之勢。此外，新埔國小並融入特色課程，從小扎根觀念。

新竹分署指出，團隊盤點受威脅植物、評估棲地風險，2021年深入苗栗淺山周邊的墓地熱區，找尋少數留存的原生族群，目前已培育20餘種珍貴稀有植物，包括瀕危等級的新竹油菊、牛皮消、三葉埔姜，及極危等級的大胡枝子、尼氏畫眉草、漏盧等。

新竹 林業署 農業部

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