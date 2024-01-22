聽新聞
test
0:00 / 0:00
墓地取種復育 瀕危新竹油菊 新埔國小綻放
台灣維管束植物紅皮書列入瀕危等級台灣特有種的新竹油菊，經農業部林業及自然保育署新竹分署、林業試驗所進入墓地取種復育3年，目前已在苗栗縣通霄鎮新埔國小「珍稀植物迷你保種園」等地風華再現。
許多稀有的草本植物生存在開闊野地，少受關注，因棲地開發破壞、氣候環境變遷等因素，族群逐漸減少，林業署新竹分署、林試所啟動「國家植物園方舟計畫」，選定竹苗沿海淺山丘陵的受威脅植物遷地保育，及區域珍稀植物就地保育，其中，新竹油菊初步展現成果，「開得特別熱閙亮眼」。
林業署新竹分署長夏榮生分享，新埔國小「珍稀植物迷你保種園」的新竹油菊已綻放美麗油亮的小黃花，「山貓森林」今年2月種下新竹油菊，更有數大之美之勢。此外，新埔國小並融入特色課程，從小扎根觀念。
新竹分署指出，團隊盤點受威脅植物、評估棲地風險，2021年深入苗栗淺山周邊的墓地熱區，找尋少數留存的原生族群，目前已培育20餘種珍貴稀有植物，包括瀕危等級的新竹油菊、牛皮消、三葉埔姜，及極危等級的大胡枝子、尼氏畫眉草、漏盧等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言