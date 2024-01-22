疑科慕公司釀禍 大堀溪魚群暴斃

台灣科慕公司桃園觀音廠17日處理廠內鹽酸管線破裂，疑防堵不確實，導致沖洗後的鹽酸廢液從雨水下水道排入廠外的大堀溪，造成連日大量死魚，初估達上萬尾，市府昨確認業者未依規通報和疏於防堵，依水汙法開罰並求償；業者說，疏漏後已完成防堵，應不至於再次發生。

揭露此事的桃園市議員吳進昌說，經聯絡水務局清理死魚、環保局稽查禍首，這起汙染才被重視，由於正值捕鰻魚苗旺季，漁民擔心嚴重影響收穫，準備向科慕抗議。

環保局人員前天會同科慕觀音廠環安人員入廠稽查，昨再確認，初步證實大堀溪大量死魚禍首為雨水下水道殘留的鹽酸等廢液。

業者表示，17日晚上約8點20分，廠內廢水設施調整慢混池pH的藥劑鹽酸管線彎角處破裂，疏漏約20分鐘，發現後，立即用馬達把破管流出的鹽酸輸推送至廢水設備，並布設水線防制酸氣逸散及進行相關圍堵，漏出的鹽酸與處置噴灑用的消防水則導入雨水沉澱池收集，再經廢水設施處理，應不至於流入雨水下水道，止漏後也不會。

不過環保局認為業者有疏忽，包括未於事故發生後3小時內通知環保局，經廠區內外雨水下水道試紙檢測有鹽酸反應，顯示未全面圍堵才導致汙染物流至大堀溪，因此依違反水汙染防治法告發，最高可處600萬元罰款，並限期改善；水務局也將求償清理費用。

美商台灣科慕公司是全球最大鈦白粉生產商，去年8月關廠，陸續爆出勞資爭議、工安意外等事件。吳進昌抨擊，科慕破壞地方上好不容易呵護的生態環境成果，中央對危害環境的業者毫無約束力，讓地方政府和觀音人獨自對抗。

吳進昌也質疑，科慕廠內是否仍存放大量氯氣及氰化物等一級危險毒化物，環境部和市府要查清楚，應成立跨部會專案小組監督，追查不肖業者是否胡作非為，避免危害鄉親。