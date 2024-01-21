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明連3天最低溫！桃園遊民中心供住宿 另備睡袋送暖街友

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
低溫天，桃園社會局結合社團關懷街友、獨居長者。圖／桃園市社會局提供
低溫天，桃園社會局結合社團關懷街友、獨居長者。圖／桃園市社會局提供

桃園市政府社會局表示，因應低溫特報，上周已啟動關懷機制，包括辦理夜間關懷訪視，提醒街友注意低溫資訊，並結合社福團體提供避寒物資，南、北區遊民外展服務中心可提供各25床短期住宿避寒。（中心地址中壢區福星六街137號、桃園區永樂街80號）

社會局說明，一旦氣象署發布低溫降至10度以下，當日夜間9時至翌日上午6時將於桃園區老人會館（桃園區民權路69巷2號，文昌祠旁）及松鶴會館（中壢區元化路182-2號，中正公園內）設立避寒所，提供街友短期住宿、熱水盥洗、避寒物資等服務。目前依照氣溫預報，確定22至24日連續3日晚間9時至隔日凌晨6時開設避寒所。

如果拒絕前往避寒但尚能自理的遊民，社會局值機社工也會提供睡袋等避寒物資。若有發現需要協助街友，也可通報外展服務中心專線北區（03）3395900、南區（03）4353735、社會局專線（03）3350628或撥打1999，以利提供社工訪視、短期住宿、熱水盥洗、避寒物資等服務。

桃園 住宿

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