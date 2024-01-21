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寒流來襲 苗栗體感溫度最低至-1度 縣府啟動低溫關懷

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
入冬最強寒流今天來襲，苗栗縣政府前天啟動低溫關懷機制。圖／苗栗縣政府提供
入冬最強寒流今天來襲，苗栗縣政府前天啟動低溫關懷機制。圖／苗栗縣政府提供

入冬最強寒流今天來襲，中央氣象署預測溫度直直降，23日晚間到24日清晨最冷，苗栗體感溫度最低至攝氏零下1度，縣政府前天啟動低溫關懷機制，並在苗栗市、頭份市及苑裡鎮等地，提供無家者臨時夜宿禦寒。

氣象署今天上午發布低溫特報，受到寒流影響，新北市、基隆市亮起非常寒冷橙色燈號，台北市、桃竹苗、台中市、宜蘭縣等地，寒冷的黃色燈號，將一路冷至24日，尤其23日晚間到24日清晨最冷，其中，苗栗體感溫度最低至零下1度。

縣府社會處前天預先啟動低溫關懷機制，了解街友身體狀況，並發送發熱衣物、圍巾、睡袋等禦寒用品，及八寶粥、麵包、泡麵、餅乾、飲品等物資，提醒注意低溫資訊。

社會處指出，街友臨時避寒場所在人安基金會苗栗平安站（苗栗市天雲街27號，電話037-357045）、東里家風（苑裡鎮苑坑里2鄰8號，電話037-853158，另積極媒合苗栗市、頭市友善旅館，提供無家者臨時夜宿服務。

縣府提醒若發現街友長期露宿在車站、公園、地下道等公共場所，氣象署發布低溫特報，可以協助勸導至臨時避寒場所，或通報社會處037-332053、1999為民服務專線，提供相關社會福利服務。

至於引發討論的低溫假問題，縣府指出，低溫災害是否停班停課，並非看「溫度」，而是如因寒害造成交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全，或有致災之虞、必須撤離或疏散時，權責機關得視實際情況，依天然災害停止上班及上課作業辦法發布停止上班及上課，因此還沒有所謂的低溫假。

入冬最強寒流今天來襲，苗栗縣政府前天啟動低溫關懷機制。圖／苗栗縣政府提供
入冬最強寒流今天來襲，苗栗縣政府前天啟動低溫關懷機制。圖／苗栗縣政府提供

氣象署

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