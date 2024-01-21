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新竹縣前工務處長將回縣府上班 出任簡任秘書

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣工務處前處長江良淵，將回縣府出任簡任秘書一職。記者黃羿馨／攝影
新竹縣工務處前處長江良淵，將回縣府出任簡任秘書一職。記者黃羿馨／攝影

新竹縣工務處前處長江良淵，因涉嫌收受建商賄賂，被檢調在家中排水管搜出上千萬元現金，年底才剛被解除羈押，近來新竹縣政府將進行人事異動，江良淵將出任簡任秘書一職。新竹縣人事處說明，依公務人員懲戒法，江良淵具保後可申請復職，因此調整職務，讓江良淵出任簡任秘書，如果未來法院判決江有罪，才會啟動後續程序。

新竹縣人事處說明，依公務員懲戒法，公務員遭收押將予以停職，但具保後3月內可以申請復職。因江良淵以交保候傳，他也申請復職，人事處也發布復職令，並調整其職務，江良淵將於2月1日調任簡任秘書，工作內容為專案或核稿。

除了江良淵出任簡任秘書，新竹縣文化局長李安妤將接任提早退休的秘書長陳季媛，成為下一任的秘書長；2月1日起，交通旅遊處長戴志君也調任新竹縣工務處長，代理工務處長陳盈州則升任交旅處長。

此外，環保、農業、地政、以及交旅4個局處也將調整科長、秘書職務。其中環保局秘書林行志改派農業處秘書，農業處漁牧科長陳清水接任環保局秘書，地政處地權科長余錦堂調任該處秘書、交旅處交通管理科長陳淑貞原處調任秘書。

此外，為了留住人才，新竹縣政府15個處、79科也從19個專員編制，調整成「科科有專員」，一口氣新增了60個專員，盼施政可以更有效地傳承和推動。

新竹 江良淵 公務員

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