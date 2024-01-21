科慕觀音廠鹽酸管線破裂釀魚死 桃園環保局開罰

桃園市環保局今天說，台灣科慕公司觀音廠鹽酸管線破裂，雖有緊急應變但仍有疏漏，造成大堀溪魚群死亡；已依法告發、最高罰新台幣600萬元，後續也將求償相關死魚清理費用。

桃園市政府環保局發布新聞稿表示，19日起陸續接獲民眾通報，台灣科慕股份有限公司觀音廠疑似有鹽酸洩漏，造成觀音區大堀溪出海口有魚群死亡。

環保局稽查發現，科慕觀音廠內廢水設施調整慢混池的藥劑鹽酸管線破裂，廠方有在疏漏時佈設水線防制酸氣逸散及相關圍堵，也有將疏漏的鹽酸及噴灑的消防水導入廠內雨水沉澱池收集後，才使用於廢水處理設施。

環保局說，該廠雖有進行緊急應變，但仍有疏漏情況未全面圍堵，並有疏漏污染物至廠外承受水體的情況，且廠內發生疏漏情況後，未於事故發生後3小時內通知當地主管機關；已依違反水污染防治法告發，最高可罰600萬元。

環保局也說，已要求業者全面圍堵疏漏處，並將大堀溪出海口沿岸的死魚清理完成；接獲大堀溪魚群死亡通報時，桃園市政府水務局有派員先行清理死魚，初估死魚有上萬隻，後續將向台灣科慕公司求償打撈及清理死魚費用。