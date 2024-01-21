瀕危新竹油菊風華再現 他們墓仔埔也敢去取種復育
台灣維管束植物紅皮書列入瀕危等級台灣特有種新竹油菊，經農業部林業及自然保育署新竹分署、林業試驗所進入墓地取種復育3年，秋冬之際在苗栗縣通霄鎮新埔國小「珍稀植物迷你保種園」等地風華再現。
許多稀有的草本植物生存在開闊的野地，少受關注，卻因棲地開發破壞、氣候環境變遷等因素，族群逐漸減少，林業署新竹分署、林試所啟動「國家植物園方舟計畫」，選定竹苗沿海淺山丘陵的受威脅植物遷地保育，及區域珍稀植物就地保育，其中，新竹油菊初步展現成果，「開得特別熱閙亮眼」。
林業署新竹分署長夏榮生分享新埔國小校園內原本是外來景觀植物的花圃改造的「珍稀植物迷你保種園」，新竹油菊綻放美麗油亮的小黃花，「山貓森林」今年2月種下新竹油菊，更有數大之美之勢。此外，新埔國小師生也為能參與新竹油菊等珍稀植物復育工作，覺得很有成就感，校方並融入特色課程，從小扎根觀念。
新竹分署指出，團隊盤點受威脅植物、評估棲地風險，2021年深入苗栗淺山周邊的墓地熱區，找尋少數留存的原生族群，目前已經培育20餘種珍貴稀有植物，包括瀕危等級的新竹油菊、牛皮消、三葉埔姜，及極危等級的大胡枝子、尼氏畫眉草、漏盧等。
新竹油菊等珍稀植物培育次世代種原後，新竹分署與在地民間團體、中小學校合作，在植物種原棲地周邊土地保種園，或作為植物節贈樹苗，「備份」穩定、適合生長的新環境，減低原棲地採集壓力。此外，野地採種與次代種原育苗過程，同時研究生態、繁殖等特性，找出族群威脅因子及突破繁殖技術。
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