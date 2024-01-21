房客被趕出門...家具馬路上堆成垃圾牆 居民批髒亂

新竹縣新豐鄉松林國小周邊保愛街及文林街，近來遭堆置大批家庭垃圾，不但有櫃子、衣櫥、桌椅，甚至連床墊都有，附近居民抱怨，這些垃圾不但影響交通，且造成破窗效應，越來越多人都在此亂丟垃圾。新竹縣議員何智達指出，這是因房子易主，但舊房客不肯搬離，新屋主才請人將家中物品搬出，已請警方、環保局和清潔隊協助。

居民氣憤指出，3周前有一台貨車把垃圾一箱箱堆置於此，不但有床墊、櫃子、冰箱，還有一堆家具，雜物堆置近60公尺，占據半條馬路，連轉角都有垃圾，造成行車危險，警方上周已貼公告，要求他們限期1月15日前清理完畢，但直到今天垃圾都還在。

居民表示，最近這幾天下雨，紙箱已經腐爛發霉，風一吹垃圾開始亂飄，也因造成破窗效應，不少人有樣學樣，加上過年大掃除，都把垃圾拿到這邊來丟，甚至半夜還有不明人士在這找值錢的東西回收，附近居民都憂心成為治安死角。

新竹縣議員何智達指出，這些雜物是因房客和房東的租約到期，房東把房子賣掉了，但房客卻不肯搬離，後來新屋主就把房客的雜物，請搬家公司搬至屋外，但這些雜物不能堆置在路邊影響附近民眾和交通，目前他已請環保局和鄉公所清潔隊協調，並請警方通知物主，若不限期清除，就會當作廢棄物處理。

警方則表示，環保局現勘時，認定新屋主委託的清運人及4名清運工已違反廢棄物清理法41條，「從事廢棄物清除、處理業務者，應持有核發公民營廢棄物清除處理機構許可文件後，始得受託清除、處理廢棄物業務」，將通知5人到案說明。不過新竹縣環保局表示，由於這些是私人財產，若無物主同意，無法以廢棄物強制清除。

律師錢炳村表示，民法第425條即有「買賣不破租賃」的制度，就是即使房屋易主，但租賃還在，不過此案看起來租約已到期，租賃之間只限定於舊房東，也因此不會有民法第451條不定期限繼續契約的問題，房客無權繼續占有房屋。